РФ атакувала Київщину дронами: пошкоджені будинок і підприємство

Російські війська зранку 31 липня атакували Київську область ударними безпілотниками, сили ППО збили ворожі цілі. Уламки пошкодили приватний будинок, автомобілі та підприємство, також виникла пожежа. Жертв і постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київський ОВА.

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У Броварському районі пошкоджено будинок і підприємство

У Броварському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватний житловий будинок, два автомобілі та будівлі одного з підприємств.

Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

У Вишгородському районі ліквідували пожежу

У Вишгородському районі через падіння уламків збитих повітряних цілей виникла пожежа трав'яного настилу.

Рятувальники оперативно ліквідували займання, не допустивши поширення вогню.

Постраждалих немає

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

На місцях продовжують працювати екстрені та оперативні служби.

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