РФ атакувала Київщину: горить підприємство, постраждали двоє людей. ФОТОрепортаж
У ніч проти 1 серпня під російськими ударами опинилася Київська область. Виникла пожежа на промисловому об'єкті та пошкодження житлової забудови. Поранення дістали двоє людей, тривають роботи з ліквідації наслідків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській ОВА.
Потерпілі
У жінки 1981 року народження діагностовано різані рани голови та стопи. Потерпілій надали всю необхідну медичну допомогу в лікарні. Подальше лікування вона проходитиме амбулаторно.
Чоловік 2005 року народження дістав різану рану спини. Його стан не потребував госпіталізації. Необхідну медичну допомогу надано.
Наслідки атаки
Також у Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок.
Наразі рятувальники ліквідовують пожежу на одному з промислових об’єктів у Бучанському районі.
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