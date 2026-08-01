РФ атакувала Київщину: горить підприємство, постраждали двоє людей. ФОТОрепортаж

У ніч проти 1 серпня під російськими ударами опинилася Київська область. Виникла пожежа на промисловому об'єкті та пошкодження житлової забудови. Поранення дістали двоє людей, тривають роботи з ліквідації наслідків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській ОВА.

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Потерпілі

У жінки 1981 року народження діагностовано різані рани голови та стопи. Потерпілій надали всю необхідну медичну допомогу в лікарні. Подальше лікування вона проходитиме амбулаторно.

Чоловік 2005 року народження дістав різану рану спини. Його стан не потребував госпіталізації. Необхідну медичну допомогу надано.

Наслідки атаки

Також у Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок.

Наразі рятувальники ліквідовують пожежу на одному з промислових об’єктів у Бучанському районі.

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