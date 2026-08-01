Російські дрони атакували склади у Броварах: є загиблий і троє поранених

Російські війська вранці 1 серпня атакували ударними безпілотниками складські приміщення у Броварах Київської області. Внаслідок удару загинула одна людина, ще троє дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Тимур Ткаченко.

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За попередніми даними, медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Також внаслідок атаки пошкоджено 12 автомобілів.

На місці продовжують працювати рятувальники та інші оперативні служби. Триває ліквідація наслідків російського удару, а також фіксація завданих руйнувань.

Що передувало?

У ніч проти 1 серпня під російськими ударами опинилася Київська область. Виникла пожежа на промисловому об'єкті та пошкодження житлової забудови. Поранення дістали двоє людей, тривають роботи з ліквідації наслідків.

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