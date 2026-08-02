Во второй раз за сутки оккупанты атаковали крупнейший склад Rozetka. ФОТОрепортаж

В ночь на 2 августа российские войска нанесли удар ракетами "Шахед" по крупнейшему складу Rozetka в Броварах — это уже вторая атака за сутки.

Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.

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Второй раз за 24 часа

Как отмечается, ночью две ракеты "Шахед" попали в крупнейший склад Rozetka.

Пострадавших нет. Rozetka продолжает работать по графику.

"Это вторая атака на наш склад за 24 часа. Это точно не случайность, а целенаправленный удар", — говорится в сообщении.

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Последствия удара











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Что предшествовало

Напомним, утром 1 августа войска РФ нанесли удар реактивным "Шахедом" по складу Rozetka в Киевской области.