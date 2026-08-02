Во второй раз за сутки оккупанты атаковали крупнейший склад Rozetka. ФОТОрепортаж
В ночь на 2 августа российские войска нанесли удар ракетами "Шахед" по крупнейшему складу Rozetka в Броварах — это уже вторая атака за сутки.
Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.
Второй раз за 24 часа
Как отмечается, ночью две ракеты "Шахед" попали в крупнейший склад Rozetka.
Пострадавших нет. Rozetka продолжает работать по графику.
"Это вторая атака на наш склад за 24 часа. Это точно не случайность, а целенаправленный удар", — говорится в сообщении.
Последствия удара
Что предшествовало
Напомним, утром 1 августа войска РФ нанесли удар реактивным "Шахедом" по складу Rozetka в Киевской области.
Топ комментарии
+10 Сергiй Супрун
показать весь комментарий02.08.2026 14:26 Ответить Ссылка
+2 IDFDavid #601622
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+2 Владислав Сварчевський
показать весь комментарий02.08.2026 14:38 Ответить Ссылка
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