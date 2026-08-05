Масований удар РФ по Київщині: палають склади та підприємства у трьох районах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Триває ліквідація наслідків масованої ворожої атаки на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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У ніч на 5 серпня російські війська здійснили чергову масовану ракетну атаку по Київській області. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожих ударів.

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Де є пошкодження?

Броварський район. Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі на території логістичних і складських комплексів, виробничих підприємств, торговельних об’єктів та інших об’єктів.

Фастівський район. У селі Калинівка внаслідок ворожого удару виникла пожежа на території підприємства. Пожежу ліквідовано.

Бучанський район. Внаслідок ворожої атаки сталися пожежі на території логістичних комплексів.

Підрозділи ДСНС продовжують ліквідовувати пожежі та працюють на місцях ворожих ударів.

Інформація щодо загиблих, постраждалих та інших наслідків атаки уточнюється.

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Наслідки









Що передувало?

Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.