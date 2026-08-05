Удар РФ по "Эпицентру": уничтожено производство плитки, разрушены два склада, есть погибший и раненые. ФОТО
Этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Эпицентр".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление компании.
Погиб сотрудник
Как отмечается, погиб сотрудник - молодой парень, у которого впереди была целая жизнь. Уничтожены стратегические логистические мощности. Фактически утрачено одно из крупнейших производств керамической плитки в Украине.
В результате массированного ракетного удара враг одновременно поразил два ключевых логистических комплекса компании.
В Киеве полностью сгорел логистический центр на ул. Вискозной - один из ключевых логистических объектов компании.
В логистическо-производственном комплексе в Калиновке погиб сотрудник компании. Еще трое коллег получили ранения и находятся в больнице.
В результате прямых ракетных попаданий полностью уничтожены два крупных складских комплекса. Еще одна ракета попала непосредственно в производственную площадку завода "Epicentr Ceramic Corporation". Мощный взрыв разрушил все производственные печи, сделав дальнейшую работу предприятия невозможной. Возле логистического комплекса также полностью уничтожена парковка личных автомобилей сотрудников - 20 машин сгорели дотла.
"Мы вынуждены принять чрезвычайно тяжелое решение - остановить производство на заводе "Epicentr Ceramic Corporation". Чтобы не допустить дефицита продукции и обеспечить непрерывность поставок, в первую очередь производство будет перенесено на два предприятия компании за рубежом. Параллельно мы начинаем подготовку к запуску производства еще на одном предприятии в Украине", - отметили в компании.
Сколько времени потребуется на восстановление?
По предварительным оценкам, полное восстановление разрушенного производства займет не менее полутора лет, а скорее всего - около двух лет. Именно поэтому нашей первоочередной задачей сегодня является оперативный перенос производства за границу, чтобы обеспечить бесперебойную работу компании и выполнение своих обязательств перед партнерами и потребителями.
Масштаб нанесенного ущерба пока еще невозможно окончательно оценить.
Что этому предшествовало?
- Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
- Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
- В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
- Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
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