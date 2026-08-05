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Удар РФ по "Эпицентру": уничтожено производство плитки, разрушены два склада, есть погибший и раненые. ФОТО

Этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Эпицентр".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление компании.

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Погиб сотрудник

Как отмечается, погиб сотрудник - молодой парень, у которого впереди была целая жизнь. Уничтожены стратегические логистические мощности. Фактически утрачено одно из крупнейших производств керамической плитки в Украине.

В результате массированного ракетного удара враг одновременно поразил два ключевых логистических комплекса компании.

В Киеве полностью сгорел логистический центр на ул. Вискозной - один из ключевых логистических объектов компании.

В логистическо-производственном комплексе в Калиновке погиб сотрудник компании. Еще трое коллег получили ранения и находятся в больнице.

удар по эпицентру
удар по эпицентру
удар по эпицентру

В результате прямых ракетных попаданий полностью уничтожены два крупных складских комплекса. Еще одна ракета попала непосредственно в производственную площадку завода "Epicentr Ceramic Corporation". Мощный взрыв разрушил все производственные печи, сделав дальнейшую работу предприятия невозможной. Возле логистического комплекса также полностью уничтожена парковка личных автомобилей сотрудников - 20 машин сгорели дотла.

"Мы вынуждены принять чрезвычайно тяжелое решение - остановить производство на заводе "Epicentr Ceramic Corporation". Чтобы не допустить дефицита продукции и обеспечить непрерывность поставок, в первую очередь производство будет перенесено на два предприятия компании за рубежом. Параллельно мы начинаем подготовку к запуску производства еще на одном предприятии в Украине", - отметили в компании.

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Сколько времени потребуется на восстановление?

По предварительным оценкам, полное восстановление разрушенного производства займет не менее полутора лет, а скорее всего - около двух лет. Именно поэтому нашей первоочередной задачей сегодня является оперативный перенос производства за границу, чтобы обеспечить бесперебойную работу компании и выполнение своих обязательств перед партнерами и потребителями.

Масштаб нанесенного ущерба пока еще невозможно окончательно оценить.

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Что этому предшествовало?

  • Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
  • Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
  • В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
  • Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.

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Автор: 

Киев (27191) Киевская область (4923) обстрел (34707) Эпицентр (41) Фастовский район (81) Калиновка (1)
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Топ комментарии
+10
Чекаю у відповідь удар дронами Мадяра по черговому сараю Валдберіз з китайськими трусами !
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05.08.2026 08:27 Ответить
+7
Одного не можу зрозуміти - ну ти ж (зеленський) знав, що ракети для петріотів не безкінечні. Що їх виробляють мало. Що рано чи пізно країни, у яких є запаси, почнуть тобі відмовляти. Чому не почав щось робити ще у 2023-24-25???
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05.08.2026 08:28 Ответить
+6
Вбитих людей шкода розвалені житлові будинки шкода навіть бездомних собак і котів шкода - "Епіцентр" бандитів герег чомусь ні.
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05.08.2026 08:27 Ответить

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