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РФ уничтожила один из крупнейших логистических комплексов класса A под Киевом

Вооруженные силы РФ в ходе ночной массированной атаки на Киевскую область уничтожили один из крупнейших складских логистических комплексов класса A в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут в соцсетях.

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Подробности

Как отмечается, речь идет о комплексе в селе Чайки под Киевом.

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Что предшествовало?

  • Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
  • Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
  • В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
  • Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.

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Киевская область (4923) обстрел (34707) Бучанский район (192) Чайки (1)
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