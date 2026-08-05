РФ уничтожила один из крупнейших логистических комплексов класса A под Киевом
Вооруженные силы РФ в ходе ночной массированной атаки на Киевскую область уничтожили один из крупнейших складских логистических комплексов класса A в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут в соцсетях.
Подробности
Как отмечается, речь идет о комплексе в селе Чайки под Киевом.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
- Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
- В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
- Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
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