РФ знищила один із найбільших логістичних комплексів класу A під Києвом. ВIДЕО

Війська РФ під час нічної масованої атаки на Київщину знищили один з найбільших складських логістичних комплексів класу A в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у соцмережах.

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Деталі

Як зазначається, йдеться про комплекс у селі Чайки під Києвом.

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Що передувало?

Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.

Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.

На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.

Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.

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