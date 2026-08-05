Численні пожежі охопили правий берег Києва після удару РФ. ВIДЕО
Під час нічної масованої дроново-балістичної атаки РФ на Київ на правому березі столиці фіксувалися масштабні пожежі.
Жахливі кадри охопленого полум'ям міста публікують у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Київ у вогні
"Так зараз виглядає панорама правого берега Києва. Фіксуються численні пожежі", - йдеться у повідомленні.
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