14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Триває ліквідація наслідків масованої ворожої атаки на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Численні жертви

На жаль, під час нічної ворожої атаки 14 людей загинули та 27 постраждали. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Наразі підрозділи ДСНС працюють на чотирьох локаціях у Броварському районі, двох - у Бучанському та одній - у Фастівському районі.

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Де є наслідки?

У Броварському районі внаслідок атак виникли масштабні пожежі складських будівель у м. Бровари, селищі Велика Димерка, селі Квітневе та селі Перемога.

У Фастівському районі на території одного з підприємств ліквідовано пожежу транспортних засобів.

У Бучанському районі триває ліквідація пожежі складської будівлі в с. Чайки. У с. Софіївська Борщагівка ліквідовано пожежу на території логістичного підприємства.

Повітряна тривога в області триває. Рятувальники продовжують працювати в умовах підвищеної небезпеки, адже зберігається ризик повторних ворожих ударів.

















Інформація постійно оновлюється.

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Оновлена інформація

Як інформує КОВА, найбільше жертв - у Броварському районі, де загинули дев'ятеро людей. У Бучанському районі ворог убив ще чотирьох мирних жителів. Ще одна людина загинула у Фастівському районі.

Що передувало?