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14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Триває ліквідація наслідків масованої ворожої атаки на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Численні жертви

На жаль, під час нічної ворожої атаки 14 людей загинули та 27 постраждали. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Наразі підрозділи ДСНС працюють на чотирьох локаціях у Броварському районі, двох - у Бучанському та одній - у Фастівському районі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найгірші показники - на Оболоні та Святошині: після атаки РФ критично погіршилася якість повітря у Києві

Де є наслідки?

У Броварському районі внаслідок атак виникли масштабні пожежі складських будівель у м. Бровари, селищі Велика Димерка, селі Квітневе та селі Перемога.

У Фастівському районі на території одного з підприємств ліквідовано пожежу транспортних засобів.

У Бучанському районі триває ліквідація пожежі складської будівлі в с. Чайки. У с. Софіївська Борщагівка ліквідовано пожежу на території логістичного підприємства.

Повітряна тривога в області триває. Рятувальники продовжують працювати в умовах підвищеної небезпеки, адже зберігається ризик повторних ворожих ударів.

Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу
Київщина після обстрілу

Інформація постійно оновлюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ, ймовірно, отримала нову партію балістичних ракет від КНДР: існує ризик посилення атак, - Reuters

Оновлена інформація

Як інформує КОВА, найбільше жертв - у Броварському районі, де загинули дев'ятеро людей. У Бучанському районі ворог убив ще чотирьох мирних жителів. Ще одна людина загинула у Фастівському районі.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
  • Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
  • На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.

Автор: 

Київська область (4587) обстріл (36002) Броварський район (93) Бучанський район (205) Фастівський район (81)
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Топ коментарі
+23
Москві - смерть! Зелю - геть!
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05.08.2026 07:22 Відповісти
+17
Мої співчуття рідним загиблих,пораненим швидкого одужання-всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
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05.08.2026 07:21 Відповісти
+15
Свідомий геноцид варварів ,коли вже вбють кривавого терориста путіна ,допоки світ буде прогинатись перед фашиським режимом росії ?
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05.08.2026 07:22 Відповісти

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