14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Триває ліквідація наслідків масованої ворожої атаки на Київщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Численні жертви
На жаль, під час нічної ворожої атаки 14 людей загинули та 27 постраждали. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.
Наразі підрозділи ДСНС працюють на чотирьох локаціях у Броварському районі, двох - у Бучанському та одній - у Фастівському районі.
Де є наслідки?
У Броварському районі внаслідок атак виникли масштабні пожежі складських будівель у м. Бровари, селищі Велика Димерка, селі Квітневе та селі Перемога.
У Фастівському районі на території одного з підприємств ліквідовано пожежу транспортних засобів.
У Бучанському районі триває ліквідація пожежі складської будівлі в с. Чайки. У с. Софіївська Борщагівка ліквідовано пожежу на території логістичного підприємства.
Повітряна тривога в області триває. Рятувальники продовжують працювати в умовах підвищеної небезпеки, адже зберігається ризик повторних ворожих ударів.
Інформація постійно оновлюється.
Оновлена інформація
Як інформує КОВА, найбільше жертв - у Броварському районі, де загинули дев'ятеро людей. У Бучанському районі ворог убив ще чотирьох мирних жителів. Ще одна людина загинула у Фастівському районі.
Що передувало?
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