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14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область. ВИДЕО+ФОТО

Продолжается ликвидация последствий массированной вражеской атаки в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Многочисленные жертвы

К сожалению, в ходе ночной вражеской атаки 14 человек погибли и 27 пострадали. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время подразделения ГСЧС работают на четырёх объектах в Броварском районе, двух — в Бучанском и одном — в Фастовском районе.

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Где наблюдаются последствия?

В Броварском районе в результате атак возникли масштабные пожары складских зданий в г. Бровары, поселке Великая Димерка, селе Квитневое и селе Победа.

В Фастовском районе на территории одного из предприятий ликвидирован пожар транспортных средств.

В Бучанском районе продолжается ликвидация пожара в складском здании в с. Чайки. В с. Софиевская Борщаговка ликвидирован пожар на территории логистического предприятия.

Воздушная тревога в области продолжается. Спасатели продолжают работать в условиях повышенной опасности, ведь сохраняется риск повторных вражеских ударов.

Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела
Киевская область после обстрела

Информация постоянно обновляется.

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Обновленная информация

Как сообщает КОВА, больше всего жертв - в Броварском районе, где погибли девять человек. В Бучанском районе враг убил ещё четырех мирных жителей. Еще один человек погиб в Фастовском районе.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
  • Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
  • В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.

Автор: 

Киевская область (4923) обстрел (34707) Броварский район (92) Бучанский район (192) Фастовский район (81)
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Топ комментарии
+23
Москві - смерть! Зелю - геть!
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05.08.2026 07:22 Ответить
+17
Мої співчуття рідним загиблих,пораненим швидкого одужання-всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
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05.08.2026 07:21 Ответить
+15
Свідомий геноцид варварів ,коли вже вбють кривавого терориста путіна ,допоки світ буде прогинатись перед фашиським режимом росії ?
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05.08.2026 07:22 Ответить

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