14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область. ВИДЕО+ФОТО

Продолжается ликвидация последствий массированной вражеской атаки в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Многочисленные жертвы

К сожалению, в ходе ночной вражеской атаки 14 человек погибли и 27 пострадали. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время подразделения ГСЧС работают на четырёх объектах в Броварском районе, двух — в Бучанском и одном — в Фастовском районе.

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Где наблюдаются последствия?

В Броварском районе в результате атак возникли масштабные пожары складских зданий в г. Бровары, поселке Великая Димерка, селе Квитневое и селе Победа.

В Фастовском районе на территории одного из предприятий ликвидирован пожар транспортных средств.

В Бучанском районе продолжается ликвидация пожара в складском здании в с. Чайки. В с. Софиевская Борщаговка ликвидирован пожар на территории логистического предприятия.

Воздушная тревога в области продолжается. Спасатели продолжают работать в условиях повышенной опасности, ведь сохраняется риск повторных вражеских ударов.

















Информация постоянно обновляется.

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Обновленная информация

Как сообщает КОВА, больше всего жертв - в Броварском районе, где погибли девять человек. В Бучанском районе враг убил ещё четырех мирных жителей. Еще один человек погиб в Фастовском районе.

Что предшествовало?