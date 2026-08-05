14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область. ВИДЕО+ФОТО
Продолжается ликвидация последствий массированной вражеской атаки в Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Многочисленные жертвы
К сожалению, в ходе ночной вражеской атаки 14 человек погибли и 27 пострадали. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
В настоящее время подразделения ГСЧС работают на четырёх объектах в Броварском районе, двух — в Бучанском и одном — в Фастовском районе.
Где наблюдаются последствия?
В Броварском районе в результате атак возникли масштабные пожары складских зданий в г. Бровары, поселке Великая Димерка, селе Квитневое и селе Победа.
В Фастовском районе на территории одного из предприятий ликвидирован пожар транспортных средств.
В Бучанском районе продолжается ликвидация пожара в складском здании в с. Чайки. В с. Софиевская Борщаговка ликвидирован пожар на территории логистического предприятия.
Воздушная тревога в области продолжается. Спасатели продолжают работать в условиях повышенной опасности, ведь сохраняется риск повторных вражеских ударов.
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Обновленная информация
Как сообщает КОВА, больше всего жертв - в Броварском районе, где погибли девять человек. В Бучанском районе враг убил ещё четырех мирных жителей. Еще один человек погиб в Фастовском районе.
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