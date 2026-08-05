Худшие показатели - на Оболони и Святошине: после атаки РФ критически ухудшилось качество воздуха в Киеве
В результате масштабных пожаров, вспыхнувших из-за очередного комбинированного обстрела со стороны РФ, по всему Киеву зафиксировано существенное ухудшение качества воздуха.
Об этом свидетельствуют данные интерактивных карт SaveEcoBot и AQICN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Качество воздуха в столице
По данным онлайн-карт мониторинга состояния воздуха, повышенные показатели концентрации вредных веществ зафиксированы во всех районах столицы.
Индексы качества воздуха (AQI) во многих частях города достигли оранжевого и красного уровней опасности.
В частности, наихудшие показатели фиксируются мониторинговыми станциями на севере и западе столицы — в Оболонском и Святошинском районах индекс AQI достигает от 140 до 174 единиц при норме до 50.
Высокий уровень загрязнения также наблюдается в Дарницком, Днепровском и Соломенском районах города.
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