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Новости Массированный комбинированный удар
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Худшие показатели - на Оболони и Святошине: после атаки РФ критически ухудшилось качество воздуха в Киеве

В результате масштабных пожаров, вспыхнувших из-за очередного комбинированного обстрела со стороны РФ, по всему Киеву зафиксировано существенное ухудшение качества воздуха.

Об этом свидетельствуют данные интерактивных карт SaveEcoBot и AQICN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

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Качество воздуха в столице

По данным онлайн-карт мониторинга состояния воздуха, повышенные показатели концентрации вредных веществ зафиксированы во всех районах столицы.

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Воздух в Киеве после обстрела

Индексы качества воздуха (AQI) во многих частях города достигли оранжевого и красного уровней опасности.

В частности, наихудшие показатели фиксируются мониторинговыми станциями на севере и западе столицы — в Оболонском и Святошинском районах индекс AQI достигает от 140 до 174 единиц при норме до 50.

Высокий уровень загрязнения также наблюдается в Дарницком, Днепровском и Соломенском районах города.

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Что предшествовало?

  • Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
  • Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
  • В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.

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