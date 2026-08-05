Найгірші показники - на Оболоні та Святошині: після атаки РФ критично погіршилася якість повітря у Києві

Унаслідок масштабних пожеж, що спалахнули через черговий комбінований обстріл РФ, по всьому Києву зафіксовано суттєве погіршення якості повітря.

Про це свідчать дані інтерактивних мап SaveEcoBot та AQICN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

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Якість повітря у столиці

За даними онлайн-карт моніторингу стану повітря, підвищені показники концентрації шкідливих речовин зафіксовані в усіх районах столиці.

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Індекси якості повітря (AQI) у багатьох частинах міста досягли помаранчевого та червоного рівнів небезпеки.

Зокрема, найгірші показники моніторингові станції фіксують на півночі та заході столиці - в Оболонському та Святошинському районах індекс AQI сягає від 140 до 174 одиниць при нормі до 50.

Високий рівень забруднення також спостерігається у Дарницькому, Дніпровському та Солом'янському районах міста.

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