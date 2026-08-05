Удар РФ по "Епіцентру": знищено виробництво плитки, зруйновано два склади, є загиблий та поранені. ФОТО
Цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву компанії.
Загинув співробітник
Як зазначається, загинув співробітник - молодий хлопець, у якого попереду було ціле життя. Знищено стратегічні логістичні потужності. Фактично втрачено одне з найбільших виробництв керамічної плитки в Україні.
Внаслідок масованого ракетного удару ворог одночасно вразив два ключові логістичні комплекси компанії.
У Києві повністю згорів логістичний центр на вул. Віскозній - один із ключових логістичних об’єктів компанії.
У логістично-виробничому комплексі в Калинівці загинув співробітник компанії. Ще троє колег отримали поранення та перебувають у лікарні.
Внаслідок прямих ракетних влучань повністю знищено два великі складські комплекси. Ще одна ракета влучила безпосередньо у виробничий майданчик заводу "Epicentr Ceramic Corporation". Потужний вибух зруйнував усі виробничі печі, зробивши подальшу роботу підприємства неможливою. Біля логістичного комплексу також повністю знищено парковку приватних автомобілів співробітників - 20 автівок вигоріли вщент.
"Ми змушені ухвалити надзвичайно важке рішення - зупинити виробництво на заводі "Epicentr Ceramic Corporation". Щоб не допустити дефіциту продукції та забезпечити безперервність поставок, у першу чергу виробництво буде перенесено на два підприємства компанії за кордоном. Паралельно ми розпочинаємо підготовку до запуску виробництва ще на одному підприємстві в Україні", - зазначили в компанії.
Скільки часу потрібно на відновлення?
За попередніми оцінками, повне відновлення зруйнованого виробництва потребуватиме щонайменше півтора року, а найімовірніше - близько двох років. Саме тому нашим першочерговим завданням сьогодні є оперативне перенесення виробництва за кордон, щоб забезпечити безперервну роботу компанії та виконання своїх зобов’язань перед партнерами й споживачами.
Масштаб завданих збитків наразі ще неможливо остаточно оцінити.
Що передувало?
- Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
- Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
- На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
- Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.
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