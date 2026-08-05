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Новини Фото Масований комбінований удар
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Удар РФ по "Епіцентру": знищено виробництво плитки, зруйновано два склади, є загиблий та поранені. ФОТО

Цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву компанії.

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Загинув співробітник

Як зазначається, загинув співробітник - молодий хлопець, у якого попереду було ціле життя. Знищено стратегічні логістичні потужності. Фактично втрачено одне з найбільших виробництв керамічної плитки в Україні.

Внаслідок масованого ракетного удару ворог одночасно вразив два ключові логістичні комплекси компанії.

У Києві повністю згорів логістичний центр на вул. Віскозній - один із ключових логістичних об’єктів компанії.

У логістично-виробничому комплексі в Калинівці загинув співробітник компанії. Ще троє колег отримали поранення та перебувають у лікарні.

удар по епіцентру
удар по епіцентру
удар по епіцентру

Внаслідок прямих ракетних влучань повністю знищено два великі складські комплекси. Ще одна ракета влучила безпосередньо у виробничий майданчик заводу "Epicentr Ceramic Corporation". Потужний вибух зруйнував усі виробничі печі, зробивши подальшу роботу підприємства неможливою. Біля логістичного комплексу також повністю знищено парковку приватних автомобілів співробітників - 20 автівок вигоріли вщент.

"Ми змушені ухвалити надзвичайно важке рішення - зупинити виробництво на заводі "Epicentr Ceramic Corporation". Щоб не допустити дефіциту продукції та забезпечити безперервність поставок, у першу чергу виробництво буде перенесено на два підприємства компанії за кордоном. Паралельно ми розпочинаємо підготовку до запуску виробництва ще на одному підприємстві в Україні", - зазначили в компанії.

Також дивіться: РФ знищила один із найбільших логістичних комплексів класу A під Києвом. ВIДЕО

Скільки часу потрібно на відновлення?

За попередніми оцінками, повне відновлення зруйнованого виробництва потребуватиме щонайменше півтора року, а найімовірніше - близько двох років. Саме тому нашим першочерговим завданням сьогодні є оперативне перенесення виробництва за кордон, щоб забезпечити безперервну роботу компанії та виконання своїх зобов’язань перед партнерами й споживачами.

Масштаб завданих збитків наразі ще неможливо остаточно оцінити.

Також читайте: РФ, ймовірно, отримала нову партію балістичних ракет від КНДР: існує ризик посилення атак, - Reuters

Що передувало?

  • Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
  • Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
  • На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
  • Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.

Читайте: Після тривалої паузи РФ ймовірно вдарила по Україні північнокорейськими ракетами KN-23, - Ігнат

Автор: 

Київ (16765) Київська область (4587) обстріл (36002) Епіцентр (41) Фастівський район (81) Калинівка (1)
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Топ коментарі
+10
Чекаю у відповідь удар дронами Мадяра по черговому сараю Валдберіз з китайськими трусами !
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05.08.2026 08:27 Відповісти
+8
Одного не можу зрозуміти - ну ти ж (зеленський) знав, що ракети для петріотів не безкінечні. Що їх виробляють мало. Що рано чи пізно країни, у яких є запаси, почнуть тобі відмовляти. Чому не почав щось робити ще у 2023-24-25???
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05.08.2026 08:28 Відповісти
+6
Вбитих людей шкода розвалені житлові будинки шкода навіть бездомних собак і котів шкода - "Епіцентр" бандитів герег чомусь ні.
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05.08.2026 08:27 Відповісти

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