В ряде городов Киевской области ухудшилось качество воздуха из-за пожаров после атаки РФ

В результате пожаров, вызванных вражеским ударом, в ряде населенных пунктов Киевской области временно ухудшилось качество атмосферного воздуха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

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Где ухудшилось качество воздуха?

По результатам среднесуточных наблюдений мониторинговыми постами зафиксирован повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом углерода СО2 (углекислый газ) и мелкодисперсной пылью, образующейся в результате пожаров, в Вишневом, Обухове и Броварах.

Повышенную концентрацию мелкодисперсной пыли также обнаружили в Иванкове, Боярке и Василькове.

Во время пожаров в воздух попадают продукты горения и мелкие твёрдые частицы, которые могут негативно влиять на здоровье.

"Прежде всего это касается людей с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, детей, пожилых людей и беременных", — отмечают в КОВА.

Рекомендации специалистов

До улучшения ситуации специалисты рекомендуют:

держать окна закрытыми;

ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;

пить достаточно воды;

при наличии очистителя воздуха использовать его в максимальном режиме.

В то же время в других населенных пунктах Киевской области, где ведется мониторинг, превышений допустимых концентраций химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.

Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует естественному фону.

По состоянию на 5 августа 2026 года мониторинг атмосферного воздуха осуществляется на 16 пунктах наблюдения в городах Бровары, Белая Церковь, Борисполь, Переяслав, Вышгород, Боярка, Обухов, Кагарлык, Узин, Богуслав, Васильков, Ирпень, Вишневое, поселках Иванков и Великая Димерка, а также в селе Подгорцы Обуховского района.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха ведется круглосуточно в автоматическом режиме при условии бесперебойного электропитания оборудования.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.

Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.

В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.

Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.

На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.

Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Эпицентр".

По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.

По состоянию на 10:30 5 августа, 17 погибших и 34 раненых в результате баллистических ударов РФ по Киеву и области.

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