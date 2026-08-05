В ряде городов Киевской области ухудшилось качество воздуха из-за пожаров после атаки РФ
В результате пожаров, вызванных вражеским ударом, в ряде населенных пунктов Киевской области временно ухудшилось качество атмосферного воздуха.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
Где ухудшилось качество воздуха?
По результатам среднесуточных наблюдений мониторинговыми постами зафиксирован повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом углерода СО2 (углекислый газ) и мелкодисперсной пылью, образующейся в результате пожаров, в Вишневом, Обухове и Броварах.
Повышенную концентрацию мелкодисперсной пыли также обнаружили в Иванкове, Боярке и Василькове.
Во время пожаров в воздух попадают продукты горения и мелкие твёрдые частицы, которые могут негативно влиять на здоровье.
"Прежде всего это касается людей с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, детей, пожилых людей и беременных", — отмечают в КОВА.
Рекомендации специалистов
До улучшения ситуации специалисты рекомендуют:
- держать окна закрытыми;
- ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
- пить достаточно воды;
- при наличии очистителя воздуха использовать его в максимальном режиме.
В то же время в других населенных пунктах Киевской области, где ведется мониторинг, превышений допустимых концентраций химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.
Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует естественному фону.
По состоянию на 5 августа 2026 года мониторинг атмосферного воздуха осуществляется на 16 пунктах наблюдения в городах Бровары, Белая Церковь, Борисполь, Переяслав, Вышгород, Боярка, Обухов, Кагарлык, Узин, Богуслав, Васильков, Ирпень, Вишневое, поселках Иванков и Великая Димерка, а также в селе Подгорцы Обуховского района.
Мониторинг состояния атмосферного воздуха ведется круглосуточно в автоматическом режиме при условии бесперебойного электропитания оборудования.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
- Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
- В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
- Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
- На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.
- Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Эпицентр".
- По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.
- По состоянию на 10:30 5 августа, 17 погибших и 34 раненых в результате баллистических ударов РФ по Киеву и области.
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