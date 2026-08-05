Зеленский после массированного удара: Партнеры, которые не готовы помочь с ПВО, могут ввести санкции

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров ускорить поставки средств перехвата баллистических ракет и ужесточить санкции в отношении российского производства вооружений.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ночной удар

"На данный момент известно о 44 пострадавших в результате массированного российского удара по Киеву и Киевской области. Еще 17 человек, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким. Удар был тяжелым: 24 баллистические ракеты, 4 "цирконы/ониксы" и еще 115 дронов, значительная часть из них - реактивные", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, основными целями рашистов были складские помещения гражданских предприятий, инфраструктура и железнодорожные станции.

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В частности, под ударом оказались пивоваренная компания, склады строительных материалов, гражданская логистика.

"Противоракетные системы - это то, что могло бы спасти жизни погибших сегодня. Очень важно, чтобы партнеры осознавали, что задержки с их поставками или неготовность передавать противоракетное вооружение приводят именно к таким ужасным жертвам и разрушениям.

Партнеры, которые не готовы более активно помогать с поставками перехватчиков уже сейчас, могут помочь новыми санкционными мерами. Значительная часть российских предприятий по производству баллистического оборудования не находится под санкциями. Пока что. Необходимы новые шаги со стороны G7 и ЕС, со стороны всех, кто поддерживает защиту жизни. Спасибо тем, кто готов помогать именно так", - подчеркнул президент.

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Что этому предшествовало?

Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.

Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.

В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.

Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.

На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.

Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Эпицентр".

По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.

Восемь человек погибли на железнодорожной станции "Квитневая" в Броварском районе во время атаки РФ.

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