Запуски 6 баллистических ракет по Украине с территории России. ВИДЕО

В сети обнародовано видео пуска не менее 6 баллистических ракет с одной локации на территории России.

Видео опубликовано в сети, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По данным мониторинговых каналов, это кадры одной из атак по Киеву в июле 2026 года.

Читайте: РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников. ИНФОГРАФИКА

Что предшествовало?

Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.

Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.

В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.

Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.

На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.

Также отмечалось, что этой ночью враг нанёс ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Эпицентр".

Смотрите: Войска РФ уничтожили склад Rozetka в Броварах. ВИДЕО+ФОТО