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Запуски 6 баллистических ракет по Украине с территории России. ВИДЕО

В сети обнародовано видео пуска не менее 6 баллистических ракет с одной локации на территории России.

Видео опубликовано в сети, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По данным мониторинговых каналов, это кадры одной из атак по Киеву в июле 2026 года.

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Что предшествовало?

  • Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
  • Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
  • В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
  • Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
  • На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.
  • Также отмечалось, что этой ночью враг нанёс ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Эпицентр".

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Автор: 

обстрел (34707) россия (89096) баллистические ракеты (657)
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Топ комментарии
+35
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05.08.2026 09:06 Ответить
+28
Звичайно. Але для дорозвідки точної геолокаціі потрібно мільярд долярів.
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05.08.2026 09:04 Ответить
+24
Я сподіваюся, новий голова служби зовнішньої розвідки вирахував ці пускові і вони вже знищені.
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05.08.2026 09:03 Ответить

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