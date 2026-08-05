Запуски 6 баллистических ракет по Украине с территории России. ВИДЕО
В сети обнародовано видео пуска не менее 6 баллистических ракет с одной локации на территории России.
Видео опубликовано в сети, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По данным мониторинговых каналов, это кадры одной из атак по Киеву в июле 2026 года.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
- Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
- В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
- Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
- На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.
- Также отмечалось, что этой ночью враг нанёс ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Эпицентр".
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