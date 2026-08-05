Войска РФ уничтожили склад "Розетка" в Броварах

В ходе ночной массированной атаки РФ в Броварах Киевской области был полностью уничтожен склад компании "Rozetka".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут в соцсетях.

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Как отмечается, враг уничтожил его до основания.





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Что предшествовало?

Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.

Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.

В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.

Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.

На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.

Также отмечалось, что этой ночью враг нанёс ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Эпицентр".

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