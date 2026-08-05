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Войска РФ уничтожили склад "Розетка" в Броварах

В ходе ночной массированной атаки РФ в Броварах Киевской области был полностью уничтожен склад компании "Rozetka".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут в соцсетях. 

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Подробности

Как отмечается, враг уничтожил его до основания.

Магазин
Магазин

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Что предшествовало?

  • Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
  • Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
  • В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
  • Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
  • На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.
  • Также отмечалось, что этой ночью враг нанёс ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Эпицентр".

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Автор: 

Бровары (358) Киевская область (4923) обстрел (34707) Rozetka (9) Броварский район (92)
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