Війська РФ знищили склад Rozetka у Броварах. ВІДЕО+ФОТО

Під час нічної масованої атаки РФ у Броварах на Київщині повністю знищено склад компанії Rozetka.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть у соцмережах.

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Деталі

Як зазначається, ворог знищив його до руїн.





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Що передувало?

Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.

Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.

На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.

Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.

На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.

Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".

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