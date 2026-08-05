УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16286 відвідувачів онлайн
Новини Фото Масований комбінований удар
3 489 9

Війська РФ знищили склад Rozetka у Броварах. ВІДЕО+ФОТО

Під час нічної масованої атаки РФ у Броварах на Київщині повністю знищено склад компанії Rozetka.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть у соцмережах. 

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Деталі

Як зазначається, ворог знищив його до руїн.

Розетка у Броварах знищена
Розетка у Броварах знищена

Також читайте: РФ, ймовірно, отримала нову партію балістичних ракет від КНДР: існує ризик посилення атак, - Reuters

Що передувало?

  • Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
  • Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
  • На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
  • Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.
  • На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.
  • Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".

Читайте: Після тривалої паузи РФ ймовірно вдарила по Україні північнокорейськими ракетами KN-23, - Ігнат

Автор: 

Бровари (289) Київська область (4587) обстріл (36002) Rozetka (13) Броварський район (93)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 