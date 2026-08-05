Удар РФ по Броварському району: на залізничній платформі виявили загиблих, - "УЗ"

Після жахливої нічної атаки по логістичній інфраструктурі на Київщині триває робота оперативних служб та відновлювальні роботи у Броварському районі, про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

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Є загиблі на залізничній платформі

За оперативною інформацією, є загиблі, яких виявили на території залізничної платформи біля атакованих логістичних центрів.

"Під час масованої комбінованої атаки рух поїздів і робота станцій призупинялись, персонал станцій та пасажири поїздів евакуйовувались. Продовжуємо працювати в особливому режимі в періоди масованих атак і перепрошуємо за можливі збої в графіку", - йдеться у повідомленні.

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Що передувало?

Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.

Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.

На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.

Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.

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