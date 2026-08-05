Удар РФ по Броварскому району: на железнодорожной платформе обнаружили погибших, - "УЗ"

После ужасающей ночной атаки на логистическую инфраструктуру в Киевской области продолжается работа оперативных служб и восстановительные работы в Броварском районе; о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзализныци".

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Есть погибшие на железнодорожной платформе

По оперативной информации, есть погибшие, которых обнаружили на территории железнодорожной платформы возле атакованных логистических центров.

"Во время массированной комбинированной атаки движение поездов и работа станций были приостановлены, персонал станций и пассажиры поездов были эвакуированы. Продолжаем работать в особом режиме в периоды массированных атак и приносим извинения за возможные сбои в расписании", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.

Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.

В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.

Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.

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