Пуски 6 балістичних ракет по Україні з території Росії. ВIДЕО

У мережі оприлюднено відео пуску щонайменше 6 балістичних ракет з однієї локації на території Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За даними моніторингових каналів, це кадри однієї з атак по Києву у липні 2026 року.

Читайте: 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників. ІНФОГРАФІКА

Що передувало?

Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.

Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.

На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.

Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.

На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.

Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".

Дивіться: Війська РФ знищили склад Rozetka у Броварах. ВІДЕО+ФОТО