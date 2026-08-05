Пуски 6 балістичних ракет по Україні з території Росії. ВIДЕО
У мережі оприлюднено відео пуску щонайменше 6 балістичних ракет з однієї локації на території Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За даними моніторингових каналів, це кадри однієї з атак по Києву у липні 2026 року.
Що передувало?
- Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
- Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
- На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
- Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.
- На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.
- Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".
Топ коментарі
+5 Oleksandr Yur
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+5 Перехватчик
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+4 18c49ed2
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