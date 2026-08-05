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Пуски 6 балістичних ракет по Україні з території Росії. ВIДЕО

У мережі оприлюднено відео пуску щонайменше 6 балістичних ракет з однієї локації на території Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними моніторингових каналів, це кадри однієї з атак по Києву у липні 2026 року.

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
  • Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
  • На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
  • Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.
  • На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.
  • Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".

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Автор: 

обстріл (36002) росія (47245) балістичні ракети (687)
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Топ коментарі
+5
Я сподіваюся, новий голова служби зовнішньої розвідки вирахував ці пускові і вони вже знищені.
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05.08.2026 09:03 Відповісти
+5
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05.08.2026 09:06 Відповісти
+4
Ну, теперь по законам жанра для переключения внимания плебса, Штилерман должен выложить видео пуска своих ракет. И сделать пару скандальных заяв. Чтобы было о чем поговорить.
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05.08.2026 09:03 Відповісти

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