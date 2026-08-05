28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 5 серпня російські окупанти випустили 28 ракет різних типів та 115 БпЛА по Україні.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

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Чим атакувала РФ?

Рашисти застосували 4 протикорабельних ракети Циркон/Онікс із Курської та Ростовської обл., а також 24 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 із Брянської та Курської обл.

115 БпЛА випустили із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел – РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Основним напрямком удару була Київська область.

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 17 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Наразі ворожа атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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Що передувало?

Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.

Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.

На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.

Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.

На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.

Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".

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