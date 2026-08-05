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Новости Результат работы ПВО Массированный комбинированный удар
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РФ выпустила 28 "Цирконов" и "Искандеров" по Украине: сбить не удалось ни одной ракеты. ИНФОГРАФИКА

Массированный удар 5 августа: как отработала ПВО?

В ночь на 5 августа российские оккупанты выпустили по Украине 28 ракет различных типов и 115 БПЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

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Чем атаковала РФ?

Рашисты применили 4 противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс" из Курской и Ростовской областей, а также 24 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 из Брянской и Курской областей.

115 БПЛА были запущены из направлений: Курск, Миллерово, Орел — РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

Основным направлением удара была Киевская область.

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Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 98 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 17 ударных БПЛА в 26 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 6 точках.

В настоящее время вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

Массированный удар 5 августа: как отработала ПВО?

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Что предшествовало?

  • Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
  • Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
  • В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
  • Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
  • На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.
  • Также отмечалось, что этой ночью враг нанёс ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Эпицентр".

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Автор: 

обстрел (34707) Воздушные силы (3321)
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Топ комментарии
+20
А ніхто цьому не приділяє належної уваги. Поки кацапи весь Київ не розвалять-не почухаються. "Потужні стратеги" не можуть прохавати елементарні речі. Тільки верещать "дайте Петріот " і все тут. Дно.
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05.08.2026 08:55 Ответить
+14
Ракети кацапи запускають з сусідніх областей - чого б їх не накрити дронами - бо своїх ракет ми діждемось не скоро
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05.08.2026 08:51 Ответить
+14
Нуль ракет.Потужно.Ось вам і писда малята,про яку розумні люди писали в 2022р!Не на часі,дебіли!!
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05.08.2026 08:57 Ответить

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