РФ выпустила 28 "Цирконов" и "Искандеров" по Украине: сбить не удалось ни одной ракеты. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 5 августа российские оккупанты выпустили по Украине 28 ракет различных типов и 115 БПЛА.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковала РФ?
Рашисты применили 4 противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс" из Курской и Ростовской областей, а также 24 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 из Брянской и Курской областей.
115 БПЛА были запущены из направлений: Курск, Миллерово, Орел — РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.
Основным направлением удара была Киевская область.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 98 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание ракет и 17 ударных БПЛА в 26 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 6 точках.
В настоящее время вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
- Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
- В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
- Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
- На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.
- Также отмечалось, что этой ночью враг нанёс ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Эпицентр".
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