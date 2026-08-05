РФ выпустила 28 "Цирконов" и "Искандеров" по Украине: сбить не удалось ни одной ракеты. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 5 августа российские оккупанты выпустили по Украине 28 ракет различных типов и 115 БПЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Чем атаковала РФ?

Рашисты применили 4 противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс" из Курской и Ростовской областей, а также 24 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 из Брянской и Курской областей.

115 БПЛА были запущены из направлений: Курск, Миллерово, Орел — РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

Основным направлением удара была Киевская область.

Читайте также: Удар РФ по Броварскому району: на железнодорожной платформе обнаружили погибших, - "УЗ"

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 98 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 17 ударных БПЛА в 26 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 6 точках.

В настоящее время вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

Читайте: Войска РФ уничтожили склад Rozetka в Броварах. ВИДЕО+ФОТО

Что предшествовало?

Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.

Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.

В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.

Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.

На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.

Также отмечалось, что этой ночью враг нанёс ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Эпицентр".

Читайте также: Удар РФ по "Эпицентру": уничтожено производство плитки, разрушены два склада, есть погибший и раненые. ФОТО