Электричка задержалась: 8 человек погибли на железнодорожной станции в Броварском районе. ФОТОрепортаж 18+
Восемь человек погибли на железнодорожной станции "Квитнева" в Броварском районе во время атаки со стороны РФ.
Об этом сообщил в эфире телемарафона председатель Броварской РГА Виталий Бигун, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
По его словам, ночью электропоезд задержался, люди ждали на платформе и так и не сели на этот рейс.
Он также уточнил, что враг нанес удары по складам с продуктами. Кроме того, повреждены жилые дома.
Станция "Квитнева", где погибли по меньшей мере 8 человек
В соцсетях публикуют ужасающие кадры последствий вражеской атаки
Что предшествовало?
- Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
- Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
- В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
- Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
- На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.
- Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Эпицентр".
- По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.
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‼️Знищено ключовий логістичний центр і унікальне виробництво Епіцентру, знищено логістичний хаб Розетки, понівечені склади Нової Пошти.
Звісно, росіянці - покидьки і мразота, вбиці і нелюди. Але якого *** Зеленський катається за наші податки по закордонах, в тому числі до США, при цьому не може домовитись про найнеобхідніше і найочевидніше для захисту українців і вітчизняної економіки?!
Ракетне "голодування" для наших ППО можна було пробачити раз. Але коли місяцями українське небо на п'ятому році війни залишається без прикриття - це свідчить про повну профнепридатність Верховного щодо своїх базових функцій.
То може замість постійного переставляння тих самих міністрів і послів треба було залучити когось, хто знає і вміє працювати з союзниками?