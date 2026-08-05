РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16960 посетителей онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
17 809 83

Электричка задержалась: 8 человек погибли на железнодорожной станции в Броварском районе. ФОТОрепортаж 18+

Восемь человек погибли на железнодорожной станции "Квитнева" в Броварском районе во время атаки со стороны РФ.

Об этом сообщил в эфире телемарафона председатель Броварской РГА Виталий Бигун, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

По его словам, ночью электропоезд задержался, люди ждали на платформе и так и не сели на этот рейс.

Он также уточнил, что враг нанес удары по складам с продуктами. Кроме того, повреждены жилые дома.

Читайте также: РФ, вероятно, получила новую партию баллистических ракет от КНДР: существует риск усиления атак, - Reuters

Станция "Квитнева", где погибли по меньшей мере 8 человек

В соцсетях публикуют ужасающие кадры последствий вражеской атаки

Квітнева жертви на платформі
Квітнева жертви на платформі
Квітнева жертви на платформі
Квітнева жертви на платформі
Квітнева жертви на платформі

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
  • Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
  • В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
  • Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
  • На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.
  • Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Эпицентр".
  • По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.

Читайте: После длительной паузы РФ, вероятно, нанесла удар по Украине северокорейскими ракетами KN-23, - Игнат

Автор: 

Киевская область (4923) обстрел (34707) жертвы (2342) Броварский район (92)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+44
https://t.me/zelenicholovichky/12947 1 загиблий в Києві, 14 загиблих в околицях столиці через масовану атаку російських виродків. І ЖОДНОГО збиття балістики цієї ночі. З 24 ракет типу Іскандер/С-400 та 4 протикорабельних Оніксів жодного перехоплення. Бо ракет до Петріотів нема.
‼️Знищено ключовий логістичний центр і унікальне виробництво Епіцентру, знищено логістичний хаб Розетки, понівечені склади Нової Пошти.
Звісно, росіянці - покидьки і мразота, вбиці і нелюди. Але якого *** Зеленський катається за наші податки по закордонах, в тому числі до США, при цьому не може домовитись про найнеобхідніше і найочевидніше для захисту українців і вітчизняної економіки?!
Ракетне "голодування" для наших ППО можна було пробачити раз. Але коли місяцями українське небо на п'ятому році війни залишається без прикриття - це свідчить про повну профнепридатність Верховного щодо своїх базових функцій.
То може замість постійного переставляння тих самих міністрів і послів треба було залучити когось, хто знає і вміє працювати з союзниками?
показать весь комментарий
05.08.2026 09:32 Ответить
+25
Моя рідна мати купилась на дешеву історію зі "Свинарчуками" і проголосувала за найвеличнішого янелоха. Коли я їй кажу подивитись яку ми ціну платимо за її вибір ,вона одразу переводить стрілки і закінчує розмову. Взагалі до Зелі ми зазвичай за свій вибір президентів, починаючи з Кравчука, платили економічно. Це в перше з дня незалежності,за невірний вибір президента, ми платимо життям і взагалі існуванням держави.
показать весь комментарий
05.08.2026 09:50 Ответить
+24
40 днів поминок по "шикрний план, шеф, шикарний..." (с) - дрончиками проти ракет? Це їб@нько клянче перемовин "хоч чучелом, хоч тушкою" (с). Які ж ми ідіоти, що обрали ось це🤡
показать весь комментарий
05.08.2026 09:39 Ответить

Загрузка...

 
 