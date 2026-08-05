Электричка задержалась: 8 человек погибли на железнодорожной станции в Броварском районе. ФОТОрепортаж 18+

Восемь человек погибли на железнодорожной станции "Квитнева" в Броварском районе во время атаки со стороны РФ.

Об этом сообщил в эфире телемарафона председатель Броварской РГА Виталий Бигун, сообщает Цензор.НЕТ.

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По его словам, ночью электропоезд задержался, люди ждали на платформе и так и не сели на этот рейс.

Он также уточнил, что враг нанес удары по складам с продуктами. Кроме того, повреждены жилые дома.

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Станция "Квитнева", где погибли по меньшей мере 8 человек

В соцсетях публикуют ужасающие кадры последствий вражеской атаки











Что предшествовало?

Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.

Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.

В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.

Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.

На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.

Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Эпицентр".

По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.

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