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Електричка затрималась: 8 людей загинули на залізничній станції у Броварському районі. ФОТОрепортаж 18+
Вісім людей загинули на залізничній станції "Квітнева" у Броварському районі під час атаки РФ.
Про це повідомив в ефірі телемарафону голова Броварської РДА Віталій Бігун, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
За його словами, вночі електропотяг затримався, люди чекали на платформі і так і не сіли на цей рейс.
Він також уточнив, що ворог завдав ударів по складах із продуктами. Окрім того, пошкоджено житлові будинки.
Станція "Квітнева", де загинули щонайменше 8 людей
У соцмережах публікують жахливі кадри наслідків ворожої атаки
Що передувало?
- Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
- Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
- На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
- Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.
- На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.
- Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".
- За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.
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‼️Знищено ключовий логістичний центр і унікальне виробництво Епіцентру, знищено логістичний хаб Розетки, понівечені склади Нової Пошти.
Звісно, росіянці - покидьки і мразота, вбиці і нелюди. Але якого *** Зеленський катається за наші податки по закордонах, в тому числі до США, при цьому не може домовитись про найнеобхідніше і найочевидніше для захисту українців і вітчизняної економіки?!
Ракетне "голодування" для наших ППО можна було пробачити раз. Але коли місяцями українське небо на п'ятому році війни залишається без прикриття - це свідчить про повну профнепридатність Верховного щодо своїх базових функцій.
То може замість постійного переставляння тих самих міністрів і послів треба було залучити когось, хто знає і вміє працювати з союзниками?