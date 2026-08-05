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Електричка затрималась: 8 людей загинули на залізничній станції у Броварському районі. ФОТОрепортаж 18+

Вісім людей загинули на залізничній станції "Квітнева" у Броварському районі під час атаки РФ.

Про це повідомив в ефірі телемарафону голова Броварської РДА Віталій Бігун, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

За його словами, вночі електропотяг затримався, люди чекали на платформі і так і не сіли на цей рейс.

Він також уточнив, що ворог завдав ударів по складах із продуктами. Окрім того, пошкоджено житлові будинки.

Також читайте: РФ, ймовірно, отримала нову партію балістичних ракет від КНДР: існує ризик посилення атак, - Reuters

Станція "Квітнева", де загинули щонайменше 8 людей

У соцмережах публікують жахливі кадри наслідків ворожої атаки

Квітнева жертви на платформі
Квітнева жертви на платформі
Квітнева жертви на платформі
Квітнева жертви на платформі
Квітнева жертви на платформі

Що передувало?

  • Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
  • Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
  • На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
  • Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.
  • На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.
  • Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".
  • За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.

Читайте: Після тривалої паузи РФ ймовірно вдарила по Україні північнокорейськими ракетами KN-23, - Ігнат

Автор: 

Київська область (4587) обстріл (36002) жертви (2064) Броварський район (93)
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Топ коментарі
+36
https://t.me/zelenicholovichky/12947 1 загиблий в Києві, 14 загиблих в околицях столиці через масовану атаку російських виродків. І ЖОДНОГО збиття балістики цієї ночі. З 24 ракет типу Іскандер/С-400 та 4 протикорабельних Оніксів жодного перехоплення. Бо ракет до Петріотів нема.
‼️Знищено ключовий логістичний центр і унікальне виробництво Епіцентру, знищено логістичний хаб Розетки, понівечені склади Нової Пошти.
Звісно, росіянці - покидьки і мразота, вбиці і нелюди. Але якого *** Зеленський катається за наші податки по закордонах, в тому числі до США, при цьому не може домовитись про найнеобхідніше і найочевидніше для захисту українців і вітчизняної економіки?!
Ракетне "голодування" для наших ППО можна було пробачити раз. Але коли місяцями українське небо на п'ятому році війни залишається без прикриття - це свідчить про повну профнепридатність Верховного щодо своїх базових функцій.
То може замість постійного переставляння тих самих міністрів і послів треба було залучити когось, хто знає і вміє працювати з союзниками?
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05.08.2026 09:32 Відповісти
+20
40 днів поминок по "шикрний план, шеф, шикарний..." (с) - дрончиками проти ракет? Це їб@нько клянче перемовин "хоч чучелом, хоч тушкою" (с). Які ж ми ідіоти, що обрали ось це🤡
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05.08.2026 09:39 Відповісти
+17
Не ми,а ви ідіоти 73%!
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05.08.2026 09:48 Відповісти

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