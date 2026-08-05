Електричка затрималась: 8 людей загинули на залізничній станції у Броварському районі. ФОТОрепортаж 18+

Вісім людей загинули на залізничній станції "Квітнева" у Броварському районі під час атаки РФ.

Про це повідомив в ефірі телемарафону голова Броварської РДА Віталій Бігун, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, вночі електропотяг затримався, люди чекали на платформі і так і не сіли на цей рейс.

Він також уточнив, що ворог завдав ударів по складах із продуктами. Окрім того, пошкоджено житлові будинки.

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Станція "Квітнева", де загинули щонайменше 8 людей

У соцмережах публікують жахливі кадри наслідків ворожої атаки











Що передувало?

Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.

Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.

На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.

Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.

На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.

Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".

За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.

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