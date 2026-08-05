Зеленський після масованого удару: Партнери, які не готові допомогти з ППО, можуть запровадити санкції

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів прискорити постачання перехоплювачів балістичних ракет і посилити санкції проти російського виробництва озброєння.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Нічний удар

"Станом на зараз відомо про 44 постраждалих від масованого російського удару по Києву та Київщині. Ще 17 людей, на жаль, загинуло. Мої співчуття рідним та близьким. Важкий був удар: 24 балістичні ракети, 4 "циркони/онікси" та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, основними цілями рашистів були складські приміщення цивільних підприємств, інфраструктура, залізничній станції.

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Зокрема під ударом пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика.

"Перехоплювачі балістики – те, що могло б зберегти життя загиблих сьогодні. Дуже важливо, щоб партнери усвідомлювали, що затримки з їх постачанням або неготовність передавати антибалістику призводить саме до таких жахливих жертв і руйнувань.

Партнери, які не готові допомагати активніше з постачаннями перехоплювачів уже зараз, можуть допомогти новими санкційними кроками. Значна частина російських виробництв балістики не під санкціями. Досі. Потрібні нові кроки від G7 та від ЄС, усіх, хто підтримує захист життя. Дякую тим, хто готовий допомагати саме так", - наголосив президент.

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Що передувало?

Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.

Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.

На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.

Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.

На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.

Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".

За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.

Вісім людей загинули на залізничній станції "Квітнева" у Броварському районі під час атаки РФ.

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