17 погибших и 34 раненых в результате баллистических ударов РФ по Киеву и области, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты в ночь на 5 августа нанесли ракетные удары по Киеву, а также по Броварскому, Бучанскому и Фастовскому районам Киевской области.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Киев

По состоянию на 08:00 в Киеве известно о гибели 60-летней женщины в Оболонском районе.

"Еще 16 человек получили ранения, среди них - водитель бригады скорой медицинской помощи. У пострадавших диагностированы осколочные ранения, ушибы и переломы, четверо находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Последствия ударов также фиксируются в Голосеевском, Деснянском, Оболонском и Святошинском районах столицы.

Были повреждены частный дом, два почтовых отделения, гипермаркет, логистический центр сети супермаркетов, автозаправочная станция и автомобили.

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Киевская область

В результате ударов по Киевской области погибли 16 мирных жителей, 28 получили ранения.

В Броварском районе зафиксировано наибольшее количество жертв.

"В селе Квитневое в результате падения вражеского беспилотника на территорию железнодорожной станции погибли 8 человек, еще 3 получили ранения. Также повреждены частные жилые дома", - отметили в Офисе генерального прокурора.

В селе Перемога в результате ракетного удара по складским помещениям предприятия погибли 2 человека, еще 8 получили травмы. В Броварах в результате ракетного удара по складскому помещению ранен один человек, возникли масштабные пожары.

В Бучанском районе в результате ракетных ударов по складским комплексам погибли 5 человек, еще 13 получили ранения.

В Фастовском районе в результате ракетного удара по логистическому центру погиб один человек, еще трое пострадали.

В настоящее время уточняются окончательное число пострадавших и масштабы разрушений.

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