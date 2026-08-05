17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Російські окупанти у ніч на 5 серпня атакували Київ, а також Броварський, Бучанський та Фастівський райони Київської області балістикою.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Київ

Станом на 08:00 у Києві відомо про загибель 60-річної жінки в Оболонському районі.

"Ще 16 людей дістали поранення, серед них — водій бригади екстреної медичної допомоги. У постраждалих діагностовано осколкові поранення, забійні рани та переломи, четверо перебувають у тяжкому стані", - йдеться в повідомленні.

Наслідик ударів також фіксують у Голосіївському, Деснянському, Оболонському та Святошинському районах столиці.

Було пошкоджено приватний будинок, два поштові відділення, гіпермаркет, логістичний центр мережі супермаркетів, автозаправну станцію та автомобілі.

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Київська область

Внаслідок ударів по Київщині загинули 16 цивільних, 28 дістали поранення.

У Броварському районі зафіксовано найбільше жертв.

"У селі Квітневе внаслідок падіння ворожого безпілотника на територію залізничної станції загинули 8 людей, ще 3 отримали поранення. Також пошкоджено приватні житлові будинки", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

У селі Перемога внаслідок ракетного удару по складських приміщеннях підприємства загинули 2 людини, ще 8 травмовано. У Броварах внаслідок ракетного удару по складському приміщенню поранено одну людину, виникли масштабні пожежі.

У Бучанському районі внаслідок ракетних ударів по складських комплексах загинули 5 людей, ще 13 отримали поранення.

У Фастівському районі внаслідок ракетного удару по логістичному центру загинула одна людина, ще троє постраждали.

Наразі остаточну кількість постраждалих і масштаби руйнувань уточнюють.

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