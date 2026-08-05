17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Російські окупанти у ніч на 5 серпня атакували Київ, а також Броварський, Бучанський та Фастівський райони Київської області балістикою.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Київ
Станом на 08:00 у Києві відомо про загибель 60-річної жінки в Оболонському районі.
"Ще 16 людей дістали поранення, серед них — водій бригади екстреної медичної допомоги. У постраждалих діагностовано осколкові поранення, забійні рани та переломи, четверо перебувають у тяжкому стані", - йдеться в повідомленні.
Наслідик ударів також фіксують у Голосіївському, Деснянському, Оболонському та Святошинському районах столиці.
Було пошкоджено приватний будинок, два поштові відділення, гіпермаркет, логістичний центр мережі супермаркетів, автозаправну станцію та автомобілі.
Київська область
Внаслідок ударів по Київщині загинули 16 цивільних, 28 дістали поранення.
У Броварському районі зафіксовано найбільше жертв.
"У селі Квітневе внаслідок падіння ворожого безпілотника на територію залізничної станції загинули 8 людей, ще 3 отримали поранення. Також пошкоджено приватні житлові будинки", - зазначили в Офісі Генпрокурора.
У селі Перемога внаслідок ракетного удару по складських приміщеннях підприємства загинули 2 людини, ще 8 травмовано. У Броварах внаслідок ракетного удару по складському приміщенню поранено одну людину, виникли масштабні пожежі.
У Бучанському районі внаслідок ракетних ударів по складських комплексах загинули 5 людей, ще 13 отримали поранення.
У Фастівському районі внаслідок ракетного удару по логістичному центру загинула одна людина, ще троє постраждали.
Наразі остаточну кількість постраждалих і масштаби руйнувань уточнюють.
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