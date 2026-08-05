Момент прильоту ракети з касетними боєприпасами по Києву. ВIДЕО
Момент прильоту ракети з касетними боєприпасами по Києву потрапив на відео.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео публікують у соцмережах.
Жахливі кадри
Раніше у "Новій пошті" заявили, що ворог ударив касетним боєприпасом по сортувальному центру "Нової пошти" в Києві: троє загиблих, 8 поранених.
Що передувало?
- Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
- Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
- На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
- Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.
- На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.
- Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".
- За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.
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Тепер що. Область за областю стирають.
Завдяки зебіллю сумної долі уникнути не вдалось.