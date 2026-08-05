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Новини Відео Масований комбінований удар
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Момент прильоту ракети з касетними боєприпасами по Києву. ВIДЕО

Момент прильоту ракети з касетними боєприпасами по Києву потрапив на відео.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео публікують у соцмережах.

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Жахливі кадри

Раніше у "Новій пошті" заявили, що ворог ударив касетним боєприпасом по сортувальному центру "Нової пошти" в Києві: троє загиблих, 8 поранених.

Також читайте: Зеленський після масованого удару: Партнери, які не готові допомогти з ППО, можуть запровадити санкції

Що передувало?

  • Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
  • Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
  • На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
  • Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.
  • На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.
  • Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".
  • За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.

Читайте: Після тривалої паузи РФ ймовірно вдарила по Україні північнокорейськими ракетами KN-23, - Ігнат

Автор: 

Київ (16765) касетні боєприпаси (138)
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Топ коментарі
+21
Всі такі розумні були коли хаяли мінські домовленості, які зупини оцей процес винищення України.
Тепер що. Область за областю стирають.
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05.08.2026 10:15 Відповісти
+15
Зупинили. Інакше рашка зайшла би в 2014, як і планувала. Далі ми бачимо що могло відбутись. На жаль з нашого щогодення.
Завдяки зебіллю сумної долі уникнути не вдалось.
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05.08.2026 10:25 Відповісти
+7
А Трамп тут до чого? Трамп Династію будував і двушечки на маскву відправляв? Чи може Трамп своїми потужними руками "веде Україну до перемоги"?
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05.08.2026 10:28 Відповісти

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