Момент прилета ракеты с кассетными боеприпасами по Киеву. ВИДЕО

Момент попадания ракеты с кассетными боеприпасами по Киеву запечатлели на видео.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео публикуют в соцсетях.

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Ужасающие кадры

Ранее в "Новій пошті" заявили, что враг нанес удар кассетным боеприпасом по сортировочному центру "Нової пошти" в Киеве: трое погибших, 8 раненых.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.

Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.

В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.

Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.

На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.

Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Епіцентр".

По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.

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