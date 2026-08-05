Момент прилета ракеты с кассетными боеприпасами по Киеву. ВИДЕО
Момент попадания ракеты с кассетными боеприпасами по Киеву запечатлели на видео.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео публикуют в соцсетях.
Ужасающие кадры
Ранее в "Новій пошті" заявили, что враг нанес удар кассетным боеприпасом по сортировочному центру "Нової пошти" в Киеве: трое погибших, 8 раненых.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
- Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
- В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
- Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
- На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.
- Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Епіцентр".
- По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.
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Тепер що. Область за областю стирають.
Завдяки зебіллю сумної долі уникнути не вдалось.
До того ж Порошенко посилював обороноздатність України і робив би це далі. Напасти за таких умов набагато важче.