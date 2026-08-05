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Момент прилета ракеты с кассетными боеприпасами по Киеву. ВИДЕО

Момент попадания ракеты с кассетными боеприпасами по Киеву запечатлели на видео.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео публикуют в соцсетях.

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Ужасающие кадры

Ранее в "Новій пошті" заявили, что враг нанес удар кассетным боеприпасом по сортировочному центру "Нової пошти" в Киеве: трое погибших, 8 раненых.

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Что предшествовало?

  • Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
  • Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
  • В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
  • Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
  • На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.
  • Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Епіцентр".
  • По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.

Читайте: После длительной паузы РФ, вероятно, нанесла удар по Украине северокорейскими ракетами KN-23, - Игнат

Автор: 

Киев (27191) кассетные боеприпасы (107)
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Топ комментарии
+33
Всі такі розумні були коли хаяли мінські домовленості, які зупини оцей процес винищення України.
Тепер що. Область за областю стирають.
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05.08.2026 10:15 Ответить
+26
Зупинили. Інакше рашка зайшла би в 2014, як і планувала. Далі ми бачимо що могло відбутись. На жаль з нашого щогодення.
Завдяки зебіллю сумної долі уникнути не вдалось.
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05.08.2026 10:25 Ответить
+18
Ми цього не знаємо. Але знаємо напевне чого ми тоді уникнули.
До того ж Порошенко посилював обороноздатність України і робив би це далі. Напасти за таких умов набагато важче.
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05.08.2026 10:39 Ответить

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