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Новости Массированный комбинированный удар
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Враг нанес удар кассетным боеприпасом по сортировочному центру "Нової пошти" в Киеве: трое погибших, 8 раненых, - заявление компании

Новая почта Киев

В ночь на 5 августа в результате массированной вражеской атаки был уничтожен сортировочный центр "Нової пошти" в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр компании.

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Враг нанес удар кассетными боеприпасами

Как отмечается, враг в очередной раз совершил военное преступление против гражданского населения, применив кассетные боеприпасы.

"В результате атаки погибли три человека: два водителя партнера-перевозчика и один сотрудник подрядной организации. Еще восемь человек получили ранения. Мы находимся на постоянной связи с их семьями и оказываем всю необходимую помощь и поддержку", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается оценка последствий вражеской атаки. "Нова пошта" компенсирует клиентам полную заявленную стоимость поврежденных отправлений и свяжется с каждым, чтобы сообщить детали возмещения.

"Несмотря на очередную атаку, "Нова пошта" продолжает работать по всей Украине. За годы полномасштабной войны мы построили устойчивую операционную систему, которая позволяет обеспечивать непрерывность работы даже в самых сложных условиях. Актуальный статус отправлений и их отслеживание доступны в мобильном приложении и на официальном сайте компании", - добавили в компании.

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Ранее сообщалось, что отделение "Нової пошти" было уничтожено в Оболонском районе Киева в результате атаки РФ.

Что этому предшествовало?

  • Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
  • Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
  • В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
  • Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
  • На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.
  • Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Епіцентр".
  • По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.

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Автор: 

Киев (27191) Новая почта (92) баллистические ракеты (657)
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Топ комментарии
+6
Якщо влада не придумає нічого хитрого для захисту критичної інфраструктури від балістики, рахуй, що обласні центри прийдеться евакуювати, буде велика срака.

Запоріжжя, Суми знищать одними КАБами.

Щоб отримати ракети Петріот, треба щоб війна з Іраном зупинилась, а для цього треба, щоб республіканці програли вибори у листопаді, демократи Трампа скинуть імпічментом, війна з Іраном зупиниться, ізраільске лоббі кушнерів і адельсонів, спонсорів Трампа і безкінечної війни з Іраном попадуть під слідство за збагачення.

Надіятись треба на Гріпен літаки, з ракетами Метеор, може почнуть збивати російські блохольоти з КАБами. Треба поскоріше.

Також є надія на Штілермана, який балістику на 850км збирається виробляти як мінімум 3 ракети на день осінью, тримаємо кулаки, російські заводи по виробництву балістики, вони всі на поверхні, не ховаються поки що.
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05.08.2026 10:17 Ответить
+2
А де там сховатись?( ще з НП треба спитати, чому під час тривоги працівники у цеху були..
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05.08.2026 10:08 Ответить
+2
може їм забороняють йти з роботи, або ще краще не рахують години проведені у сховищі.
працюєш вночі задарма
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05.08.2026 10:12 Ответить

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