Враг нанес удар кассетным боеприпасом по сортировочному центру "Нової пошти" в Киеве: трое погибших, 8 раненых, - заявление компании

В ночь на 5 августа в результате массированной вражеской атаки был уничтожен сортировочный центр "Нової пошти" в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр компании.

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Враг нанес удар кассетными боеприпасами

Как отмечается, враг в очередной раз совершил военное преступление против гражданского населения, применив кассетные боеприпасы.

"В результате атаки погибли три человека: два водителя партнера-перевозчика и один сотрудник подрядной организации. Еще восемь человек получили ранения. Мы находимся на постоянной связи с их семьями и оказываем всю необходимую помощь и поддержку", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается оценка последствий вражеской атаки. "Нова пошта" компенсирует клиентам полную заявленную стоимость поврежденных отправлений и свяжется с каждым, чтобы сообщить детали возмещения.

"Несмотря на очередную атаку, "Нова пошта" продолжает работать по всей Украине. За годы полномасштабной войны мы построили устойчивую операционную систему, которая позволяет обеспечивать непрерывность работы даже в самых сложных условиях. Актуальный статус отправлений и их отслеживание доступны в мобильном приложении и на официальном сайте компании", - добавили в компании.

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Ранее сообщалось, что отделение "Нової пошти" было уничтожено в Оболонском районе Киева в результате атаки РФ.

Что этому предшествовало?

Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.

Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.

В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.

Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.

На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.

Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Епіцентр".

По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.

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