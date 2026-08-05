Враг нанес удар кассетным боеприпасом по сортировочному центру "Нової пошти" в Киеве: трое погибших, 8 раненых, - заявление компании
В ночь на 5 августа в результате массированной вражеской атаки был уничтожен сортировочный центр "Нової пошти" в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр компании.
Враг нанес удар кассетными боеприпасами
Как отмечается, враг в очередной раз совершил военное преступление против гражданского населения, применив кассетные боеприпасы.
"В результате атаки погибли три человека: два водителя партнера-перевозчика и один сотрудник подрядной организации. Еще восемь человек получили ранения. Мы находимся на постоянной связи с их семьями и оказываем всю необходимую помощь и поддержку", - говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается оценка последствий вражеской атаки. "Нова пошта" компенсирует клиентам полную заявленную стоимость поврежденных отправлений и свяжется с каждым, чтобы сообщить детали возмещения.
"Несмотря на очередную атаку, "Нова пошта" продолжает работать по всей Украине. За годы полномасштабной войны мы построили устойчивую операционную систему, которая позволяет обеспечивать непрерывность работы даже в самых сложных условиях. Актуальный статус отправлений и их отслеживание доступны в мобильном приложении и на официальном сайте компании", - добавили в компании.
Ранее сообщалось, что отделение "Нової пошти" было уничтожено в Оболонском районе Киева в результате атаки РФ.
Что этому предшествовало?
- Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
- Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
- В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
- Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
- На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.
- Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Епіцентр".
- По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.
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Запоріжжя, Суми знищать одними КАБами.
Щоб отримати ракети Петріот, треба щоб війна з Іраном зупинилась, а для цього треба, щоб республіканці програли вибори у листопаді, демократи Трампа скинуть імпічментом, війна з Іраном зупиниться, ізраільске лоббі кушнерів і адельсонів, спонсорів Трампа і безкінечної війни з Іраном попадуть під слідство за збагачення.
Надіятись треба на Гріпен літаки, з ракетами Метеор, може почнуть збивати російські блохольоти з КАБами. Треба поскоріше.
Також є надія на Штілермана, який балістику на 850км збирається виробляти як мінімум 3 ракети на день осінью, тримаємо кулаки, російські заводи по виробництву балістики, вони всі на поверхні, не ховаються поки що.
працюєш вночі задарма