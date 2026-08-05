Ворог ударив касетним боєприпасом по сортувальному центру "Нової пошти" в Києві: троє загиблих, 8 поранених, - заява компанії

У ніч проти 5 серпня внаслідок масованої ворожої атаки було знищено сортувальний центр Нової пошти в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із послианням на пресцентр компанії.

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Ворог ударив касетним боєприпасом

Як зазначається, ворог вкотре вчинив воєнний злочин проти цивільного населення, застосувавши касетні боєприпаси.

"Внаслідок атаки загинули троє людей: двоє водіїв партнера-перевізника та один працівник підрядної організації. Ще вісім людей отримали поранення. Ми перебуваємо на постійному зв'язку з їхніми родинами та надаємо всю необхідну допомогу й підтримку", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває оцінка наслідків ворожої атаки. "Нова пошта" компенсує клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень і зв'яжеться з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування.

"Попри чергову атаку, "Нова пошта" продовжує працювати по всій Україні. За роки повномасштабної війни ми побудували стійку операційну систему, яка дозволяє забезпечувати безперервність роботи навіть у найскладніших умовах. Актуальний статус відправлень і їхній трекінг доступні в мобільному застосунку та на офіційному сайті компанії", - додали в компанії.

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Раніше повідомлялося, що відділення "Нової пошти" знищено в Оболонському районі Києві через атаку РФ.

Що передувало?

Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.

Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.

На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.

Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.

На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.

Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".

За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.

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