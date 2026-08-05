Відділення "Нової пошти" знищено в Оболонському районі Києві через атаку РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під час нічної атаки РФ на Київ війська РФ практично знищили відділення "Нової пошти" в Оболонському районі столиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ.
Наслідки
Також ЗМІ публікують страшні кадри наслідків ворожої атаки.
Що передувало?
- Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
- Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
- На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
- Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.
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