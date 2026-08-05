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Відділення "Нової пошти" знищено в Оболонському районі Києві через атаку РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час нічної атаки РФ на Київ війська РФ практично знищили відділення "Нової пошти" в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ.

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Наслідки

Також ЗМІ публікують страшні кадри наслідків ворожої атаки.

Нова пошта київ
Нова пошта київ
Нова пошта київ

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
  • Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
  • На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
  • Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.

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Автор: 

Київ (16765) обстріл (36002) Нова пошта (125) балістичні ракети (687)
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