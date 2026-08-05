Отделение "Новой почты" уничтожено в Оболонском районе Киева в результате атаки РФ. ВИДЕО+ФОТО

Во время ночной атаки РФ на Киев войска РФ практически уничтожили отделение "Новой почты" в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ.

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Последствия

Также СМИ публикуют ужасающие кадры последствий вражеской атаки.







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Что предшествовало?

Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.

Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.

В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.

Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.

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