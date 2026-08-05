РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16984 посетителя онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
3 848 2

Отделение "Новой почты" уничтожено в Оболонском районе Киева в результате атаки РФ. ВИДЕО+ФОТО

Во время ночной атаки РФ на Киев войска РФ практически уничтожили отделение "Новой почты" в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Последствия

Также СМИ публикуют ужасающие кадры последствий вражеской атаки.

Новая почта Киев
Новая почта Киев
Новая почта Киев

Читайте также: РФ, вероятно, получила новую партию баллистических ракет от КНДР: существует риск усиления атак, - Reuters

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
  • Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
  • В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
  • Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.

Читайте: После длительной паузы РФ, вероятно, нанесла удар по Украине северокорейскими ракетами KN-23, - Игнат

Автор: 

Киев (27191) обстрел (34707) Новая почта (92) баллистические ракеты (657)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 