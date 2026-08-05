Отделение "Новой почты" уничтожено в Оболонском районе Киева в результате атаки РФ. ВИДЕО+ФОТО
Во время ночной атаки РФ на Киев войска РФ практически уничтожили отделение "Новой почты" в Оболонском районе столицы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ.
Последствия
Также СМИ публикуют ужасающие кадры последствий вражеской атаки.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
- Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
- В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
- Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль