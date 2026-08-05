У низці міст Київщини погіршилася якість повітря через пожежі після атаки РФ

Внаслідок пожеж, спричинених ворожим ударом, у низці населених пунктів Київської області тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

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Де погіршилася якість повітря?

За результатами середньодобових спостережень моніторинговими постами зафіксовано підвищений рівень забруднення атмосферного повітря діоксидом вуглецю СО2 (вуглекислий газ) та дрібнодисперсним пилом, який утворюється внаслідок пожеж, у Вишневому, Обухові та Броварах.

Підвищену концентрацію дрібнодисперсного пилу також виявили в Іванкові, Боярці та Василькові.

Під час пожеж у повітря потрапляють продукти горіння та дрібні тверді частки, які можуть негативно впливати на здоров’я.

"Передусім це стосується людей із захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи, дітей, людей старшого віку й вагітних", - наголошують в КОВА.

Рекомендації фахівців

До покращення ситуації фахівці рекомендують:

тримати вікна зачиненими;

обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря використовувати його у максимальному режимі.

Водночас в інших населених пунктах Київської області, де здійснюється моніторинг, перевищень допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксовано.

Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.

Станом на 5 серпня 2026 року моніторинг атмосферного повітря здійснюється на 16 пунктах спостереження у містах Бровари, Біла Церква, Бориспіль, Переяслав, Вишгород, Боярка, Обухів, Кагарлик, Узин, Богуслав, Васильків, Ірпінь, Вишневе, селищах Іванків і Велика Димерка та селі Підгірці Обухівського району.

Заходи моніторингу стану атмосферного повітря тривають цілодобово у автоматичному режимі за умови безперебійного електроживлення обладнання.

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Що передувало?

Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.

Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.

На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.

Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.

На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.

Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".

За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.

Станом на 10.30 5 серпня, 17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області.

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