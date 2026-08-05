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Новини Масований комбінований удар
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У низці міст Київщини погіршилася якість повітря через пожежі після атаки РФ

Удар балістикою по Києву 5 серпня: все, що відомо наразі

Внаслідок пожеж, спричинених ворожим ударом, у низці населених пунктів Київської області тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

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Де погіршилася якість повітря?

За результатами середньодобових спостережень моніторинговими постами зафіксовано підвищений рівень забруднення атмосферного повітря діоксидом вуглецю СО2 (вуглекислий газ) та дрібнодисперсним пилом, який утворюється внаслідок пожеж, у Вишневому, Обухові та Броварах.

Підвищену концентрацію дрібнодисперсного пилу також виявили в Іванкові, Боярці та Василькові.
Під час пожеж у повітря потрапляють продукти горіння та дрібні тверді частки, які можуть негативно впливати на здоров’я.

"Передусім це стосується людей із захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи, дітей, людей старшого віку й вагітних", - наголошують в КОВА.

Рекомендації фахівців

До покращення ситуації фахівці рекомендують:

  • тримати вікна зачиненими;
  • обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
  •  пити достатньо води;
  • за наявності очищувача повітря використовувати його у максимальному режимі.

Водночас в інших населених пунктах Київської області, де здійснюється моніторинг, перевищень допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксовано.

Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.

Станом на 5 серпня 2026 року моніторинг атмосферного повітря здійснюється на 16 пунктах спостереження у містах Бровари, Біла Церква, Бориспіль, Переяслав, Вишгород, Боярка, Обухів, Кагарлик, Узин, Богуслав, Васильків, Ірпінь, Вишневе, селищах Іванків і Велика Димерка та селі Підгірці Обухівського району.
Заходи моніторингу стану атмосферного повітря тривають цілодобово у автоматичному режимі за умови безперебійного електроживлення обладнання.

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
  • Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
  • На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
  • Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.
  • На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.
  • Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".
  • За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.
  • Станом на 10.30 5 серпня, 17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області.

Читайте: Після тривалої паузи РФ ймовірно вдарила по Україні північнокорейськими ракетами KN-23, - Ігнат

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повітря (157) Київська область (4587) обстріл (36002)
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