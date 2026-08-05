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Рашисты нанесли удар по двум распределительным центрам "Сильпо": погибли 6 сотрудников

Киевская область после обстрела

Во время ночной массированной атаки со стороны РФ возникли пожары на двух распределительных центрах "Сильпо".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на странице сети супермаркетов "Сильпо" в Facebook.

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Жертвы

"К сожалению, у нас трагические новости. В результате сегодняшнего российского обстрела возникли пожары на двух наших распределительных центрах. По последним данным, шестеро сотрудников погибли. Информация о количестве пострадавших еще уточняется. Это невыразимая утрата для всех нас. Мы постоянно на связи с близкими погибших и готовы оказать всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

  • Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.
  • Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.
  • В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.
  • Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.
  • На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.
  • Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Епіцентр".
  • По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.
  • По состоянию на 10:30 5 августа, 17 погибших и 34 раненых в результате баллистических ударов РФ по Киеву и области.

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Автор: 

Киев (27191) Киевская область (4923) обстрел (34707) жертвы (2342) Сильпо (2)
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Топ комментарии
+6
До зими... Тут ще місяць-два і рашисти все рознесуть ракетами. Вже он кажуть корейський союзник з якого ми так сміялися присилає рашистам сотні балістичних ракет разом з персонлалом. Якщо не в цьому то в наступному місяці почнут бити по мостах через Дніпро і лізти в наступ, поки Зельцман бігає по Європі і сша і запевняє всіх що він вже готовий стати раком і війна от-от закінчеться
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05.08.2026 12:49 Ответить
+4
Зате ми качаємо рашистську нафту по ''дружбі''. Щоб у ваших дітей і нафта кров з очей рікою лилися тварі ви продажні. Зельцман повинен не про закінчення війни триндіти а вимагати визнати Ху'йла і московський каганат терористичною організацією. І бити ракетами по моцкві во всіх ТРЦ, заводах, складах і почати з Дури. А для початку запалити навколо моцкви ліси і торф'яники щоб 14 мільйонів моцквичів забігали як пацюки на тонучому кораблі і почали драпати разом з грошима і своїм бізнесом.
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05.08.2026 12:42 Ответить
+2
Давайте вже хєрачить по рашистським атомним станціям. Ідем ва банк, пан ілі пропал, олл ін карочє Рано чи пізно це все одне придеться робить, то чого тягнуть кота за яйця. Чи краще дождемося зими з усіми витікающими?

А так замість вайлберіз влаштувати їм 5 чорнобилів, хай ліквідовують на здорівля
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05.08.2026 12:42 Ответить

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