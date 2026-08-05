Рашисты нанесли удар по двум распределительным центрам "Сильпо": погибли 6 сотрудников

Во время ночной массированной атаки со стороны РФ возникли пожары на двух распределительных центрах "Сильпо".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на странице сети супермаркетов "Сильпо" в Facebook.

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Жертвы

"К сожалению, у нас трагические новости. В результате сегодняшнего российского обстрела возникли пожары на двух наших распределительных центрах. По последним данным, шестеро сотрудников погибли. Информация о количестве пострадавших еще уточняется. Это невыразимая утрата для всех нас. Мы постоянно на связи с близкими погибших и готовы оказать всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.

Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.

В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.

Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.

На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.

Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Епіцентр".

По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.

По состоянию на 10:30 5 августа, 17 погибших и 34 раненых в результате баллистических ударов РФ по Киеву и области.

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