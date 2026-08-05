УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16347 відвідувачів онлайн
Новини Масований комбінований удар
2 422 14

Рашисти вдарили по двох розподільчих центрах "Сільпо": загинули 6 працівників

Київщина після обстрілу

Під час нічної масованої атаки РФ виникли пожежі на двох розподільчих центрах "Сільпо".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначили на сторінці мережі супермаркетів "Сільпо" у Фейсбуці.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Жертви

"На жаль, маємо трагічні новини. Унаслідок сьогоднішнього російського обстрілу виникли пожежі на двох наших розподільчих центрах. За останніми даними, шестеро працівників загинули. Інформація про кількість постраждалих ще уточнюється. Це невимовна втрата для всіх нас. Ми постійно на зв’язку з близькими потерпілих і готові надати всю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Зеленський після масованого удару: Партнери, які не готові допомогти з ППО, можуть запровадити санкції

Що передувало?

  • Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
  • Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
  • На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
  • Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.
  • На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.
  • Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".
  • За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.
  • Станом на 10.30 5 серпня, 17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області.

Читайте: Після тривалої паузи РФ ймовірно вдарила по Україні північнокорейськими ракетами KN-23, - Ігнат

Автор: 

Київ (16765) Київська область (4587) обстріл (36002) жертви (2064) Сільпо (4)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
До зими... Тут ще місяць-два і рашисти все рознесуть ракетами. Вже он кажуть корейський союзник з якого ми так сміялися присилає рашистам сотні балістичних ракет разом з персонлалом. Якщо не в цьому то в наступному місяці почнут бити по мостах через Дніпро і лізти в наступ, поки Зельцман бігає по Європі і сша і запевняє всіх що він вже готовий стати раком і війна от-от закінчеться
показати весь коментар
05.08.2026 12:49 Відповісти
+1
Давайте вже хєрачить по рашистським атомним станціям. Ідем ва банк, пан ілі пропал, олл ін карочє Рано чи пізно це все одне придеться робить, то чого тягнуть кота за яйця. Чи краще дождемося зими з усіми витікающими?

А так замість вайлберіз влаштувати їм 5 чорнобилів, хай ліквідовують на здорівля
показати весь коментар
05.08.2026 12:42 Відповісти
+1
Зате ми качаємо рашистську нафту по ''дружбі''. Щоб у ваших дітей і нафта кров з очей рікою лилися тварі ви продажні. Зельцман повинен не про закінчення війни триндіти а вимагати визнати Ху'йла і московський каганат терористичною організацією. І бити ракетами по моцкві во всіх ТРЦ, заводах, складах і почати з Дури. А для початку запалити навколо моцкви ліси і торф'яники щоб 14 мільйонів моцквичів забігали як пацюки на тонучому кораблі і почали драпати разом з грошима і своїм бізнесом.
показати весь коментар
05.08.2026 12:42 Відповісти

Завантаження...

 
 