6 серпня на Київщині оголошено днем жалоби
6 серпня у Київській області оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок масованого балістичного удару російських військ.
Про це повідомив глава ОВА Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
"На знак скорботи на Київщині будуть приспущені Державні Прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
- Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
- На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
- Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.
- На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.
- Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".
- За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.
- Станом на 10.30 5 серпня, 17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області.
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