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Новини Масований комбінований удар
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6 серпня на Київщині оголошено днем жалоби

6 серпня оголошено днем жалоби на Київщині

6 серпня у Київській області оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок масованого балістичного удару російських військ.

Про це повідомив глава ОВА Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

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"На знак скорботи на Київщині будуть приспущені Державні Прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
  • Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
  • На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
  • Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.
  • На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.
  • Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".
  • За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.
  • Станом на 10.30 5 серпня, 17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області.

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Автор: 

Київська область (4587) жалоба (204)
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