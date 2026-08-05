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Новости Заявления ООН о войне в Украине
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В июле в Украине погибло наибольшее число гражданских лиц с апреля 2022 года, — ООН

На станциях метро в Киеве ночью укрывались 52,5 тыс. человек, среди них почти 4,5 тыс. детей

В июле в Украине было зафиксировано наибольшее число погибших гражданских лиц с апреля 2022 года из-за усиления российских атак.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООН со ссылкой на Управление Верховного комиссара по правам человека в Украине.

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Наибольшие потери среди мирных жителей из-за обстрелов

В то же время общее количество погибших за июль в сообщении не указано. Отмечается, что вследствие ночной атаки российских войск во вторник преимущественно в Киеве и области погибли по меньшей мере 17 мирных жителей, еще 44 получили ранения.

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Удары по городам и рост числа жертв

Помимо Киева, под воздушными ударами и атаками беспилотников оказались Краматорск, Херсон и Запорожье. Вследствие обстрелов погибли и были ранены десятки людей. Также зафиксировано разрушение жилых домов, школ, объектов общественного транспорта, систем водоснабжения и гуманитарных складов.

По данным мониторинговой миссии ООН, в первом полугодии 2026 года подтверждена гибель 1396 гражданских лиц и ранения 7978 человек. Это на 37 процентов больше, чем за аналогичный период 2025 года, и на 114 процентов больше, чем годом ранее. Причиной такого роста называют усиление дальних атак со стороны России.

Автор: 

ООН (4331) жертвы (2344) атака (1902)
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Топ комментарии
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І тут ООН зробило рішучу заяву.А якже підтвердити інфу про 40 тисяч палестинських дітей?Покажіть цих голодом заморених.
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05.08.2026 22:55 Ответить
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Світова статистика дуже потрібна справа. Але вона не коштує тих грошей які витрачає ООН на констатацію фактів.
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05.08.2026 23:02 Ответить
+1
Скажу страшную - но реальную вещь. Наша война оказалась во многом первой в мировой истории. Например в том что в условиях такой долгой, жестокой войны очень мало погибло мирных жителей. Я конечно понимаю что любая смерть это трагедия, и это очень много - но в большинстве войн которые велись серьезными воюющими армиями на территориях где проживали мирные жители количество погибших именно мирных было больше чем военных. У нас основные потери случились когда города были очень быстро оккупированы, и в них буквально начинался геноцид как в Буче или Изюме, либо как в Мариуполе, в котором шли городские бои а население не успело его покинуть. Огромных потерь удалось избежать из за невозможности применения орками дешевых и разрушительных вооружений таких как свободнопадающие фугасные бомбы, и с появлением дронов - невозможности массированных обстрелов городов артиллерией. Так же населенные пункты из за того что нет никаких маневренных действий противника - не оказываются в окружении и в них неожиданно для мирных не начинаются боевые действия. Из за того что фронт подходит к населенному пункту медленно, и уже намного раньше чем начинаются боевые действия непосредственно в населенном пункте - подавляющее большинство мирных жителей успевает его покинуть, и тем спасают свои жизни. Да, тем кто погиб или пострадал от обстрелов ракетами или дронами - не особо от того легче, но если бы боевые действия шли по шаблонам 2МВ, когда или войска стремительно подходят к городу и в нем начинаются бои, а маломобильное население не может убежать, либо как в Германии когда бомбардировками города практически стирали - благодаря отваге и стойкости ЗСУ потери мирных жителей на порядок, если не больше - меньше чем могли бы быть.
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05.08.2026 23:04 Ответить

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