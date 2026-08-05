В июле в Украине погибло наибольшее число гражданских лиц с апреля 2022 года, — ООН
В июле в Украине было зафиксировано наибольшее число погибших гражданских лиц с апреля 2022 года из-за усиления российских атак.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООН со ссылкой на Управление Верховного комиссара по правам человека в Украине.
Наибольшие потери среди мирных жителей из-за обстрелов
В то же время общее количество погибших за июль в сообщении не указано. Отмечается, что вследствие ночной атаки российских войск во вторник преимущественно в Киеве и области погибли по меньшей мере 17 мирных жителей, еще 44 получили ранения.
Удары по городам и рост числа жертв
Помимо Киева, под воздушными ударами и атаками беспилотников оказались Краматорск, Херсон и Запорожье. Вследствие обстрелов погибли и были ранены десятки людей. Также зафиксировано разрушение жилых домов, школ, объектов общественного транспорта, систем водоснабжения и гуманитарных складов.
По данным мониторинговой миссии ООН, в первом полугодии 2026 года подтверждена гибель 1396 гражданских лиц и ранения 7978 человек. Это на 37 процентов больше, чем за аналогичный период 2025 года, и на 114 процентов больше, чем годом ранее. Причиной такого роста называют усиление дальних атак со стороны России.
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