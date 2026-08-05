У липні в Україні загинуло найбільше цивільних з квітня 2022 року, - ООН
У липні в Україні зафіксовано найбільшу кількість загиблих цивільних із квітня 2022 року через посилення російських атак.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ООН з посиланням на Управління Верховного комісара з прав людини в Україні.
Найбільші втрати серед мирних через обстріли
Водночас загальної кількості загиблих за липень в повідомленні не вказано. Зазначається, що внаслідок нічної атаки російських військ у вівторок переважно в Києві та області загинули щонайменше 17 мирних жителів, ще 44 дістали поранення.
Удари по містах і зростання кількості жертв
Окрім Києва, під повітряними ударами та атаками безпілотників опинилися Краматорськ, Херсон і Запоріжжя. Внаслідок обстрілів загинули та були поранені десятки людей. Також зафіксовано руйнування житлових будинків, шкіл, об'єктів громадського транспорту, систем водопостачання та гуманітарних складів.
За даними моніторингової місії ООН, у першому півріччі 2026 року підтверджено загибель 1396 цивільних і поранення 7978 осіб. Це на 37 відсотків більше, ніж за аналогічний період 2025 року, і на 114 відсотків більше, ніж роком раніше. Причиною такого зростання називають посилення далекобійних атак з боку Росії.
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