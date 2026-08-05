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Новини Заяви ООН про війну в Україні
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У липні в Україні загинуло найбільше цивільних з квітня 2022 року, - ООН

На станціях метро у Києві вночі переховувалися 52,5 тис. людей, серед них майже 4,5 тис. дітей

У липні в Україні зафіксовано найбільшу кількість загиблих цивільних із квітня 2022 року через посилення російських атак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ООН з посиланням на Управління Верховного комісара з прав людини в Україні.

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Найбільші втрати серед мирних через обстріли

Водночас загальної кількості загиблих за липень в повідомленні не вказано. Зазначається, що внаслідок нічної атаки російських військ у вівторок переважно в Києві та області загинули щонайменше 17 мирних жителів, ще 44 дістали поранення.

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Удари по містах і зростання кількості жертв

Окрім Києва, під повітряними ударами та атаками безпілотників опинилися Краматорськ, Херсон і Запоріжжя. Внаслідок обстрілів загинули та були поранені десятки людей. Також зафіксовано руйнування житлових будинків, шкіл, об'єктів громадського транспорту, систем водопостачання та гуманітарних складів.

За даними моніторингової місії ООН, у першому півріччі 2026 року підтверджено загибель 1396 цивільних і поранення 7978 осіб. Це на 37 відсотків більше, ніж за аналогічний період 2025 року, і на 114 відсотків більше, ніж роком раніше. Причиною такого зростання називають посилення далекобійних атак з боку Росії.

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ООН (3206) жертви (2064) атака (1898)
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Топ коментарі
+3
Скажу страшную - но реальную вещь. Наша война оказалась во многом первой в мировой истории. Например в том что в условиях такой долгой, жестокой войны очень мало погибло мирных жителей. Я конечно понимаю что любая смерть это трагедия, и это очень много - но в большинстве войн которые велись серьезными воюющими армиями на территориях где проживали мирные жители количество погибших именно мирных было больше чем военных. У нас основные потери случились когда города были очень быстро оккупированы, и в них буквально начинался геноцид как в Буче или Изюме, либо как в Мариуполе, в котором шли городские бои а население не успело его покинуть. Огромных потерь удалось избежать из за невозможности применения орками дешевых и разрушительных вооружений таких как свободнопадающие фугасные бомбы, и с появлением дронов - невозможности массированных обстрелов городов артиллерией. Так же населенные пункты из за того что нет никаких маневренных действий противника - не оказываются в окружении и в них неожиданно для мирных не начинаются боевые действия. Из за того что фронт подходит к населенному пункту медленно, и уже намного раньше чем начинаются боевые действия непосредственно в населенном пункте - подавляющее большинство мирных жителей успевает его покинуть, и тем спасают свои жизни. Да, тем кто погиб или пострадал от обстрелов ракетами или дронами - не особо от того легче, но если бы боевые действия шли по шаблонам 2МВ, когда или войска стремительно подходят к городу и в нем начинаются бои, а маломобильное население не может убежать, либо как в Германии когда бомбардировками города практически стирали - благодаря отваге и стойкости ЗСУ потери мирных жителей на порядок, если не больше - меньше чем могли бы быть.
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05.08.2026 23:04 Відповісти
+3
То что люди погибли - это трагедия и военное преступление. То что людей погибло намного меньше чем могло бы - это заслуга ЗСУ которые не допустили. Пво которое отогнало блохолеты, артиллерия которая не дала вражеской арте спокойно разложиться и как в тире расстреливать города. Потом уже и БПЛА которые отгоняют все что может серьезно лупить по городу на большие расстояния, типа Градов, Ураганов и Смерчей. А так же Пионов и Тюльпанов. Так же благодаря тем кто обеспечивал вывоз людей - от дорожников до волонтеров. Достаточно вспомнить как выглядели беженцы времен 2МВ - это колонны людей которые просто плелись с минимальной скоростью, тащили на себе какие то пожитки, детей, еду. У которых не было никакой помощи. Они просто во множестве погибали в дороге. А сейчас если человек хотел уехать из опасного места - ну во всяком случае более менее вовремя уехать, хотя часто уже и не вовремя - его оперативно вывозили, и уже через небольшое время он получал и медпомошь, и питание, и какое то временное жилье, вплоть до того что через пару-тройку дней он мог оказаться в совершенно безопасном месте в другой стране. Благодаря этим факторам удалось избежать огромного количества жертв среди мирного населения в том числе.
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05.08.2026 23:14 Відповісти
+2
Бийте по системам пусків ракет, та МОВЧІТЬ ПРО НАМІРИ; Коли вже Найпотужніший зливальник інформації з часів Вагнера та Лукашенка перестане зливати важливу інформацію? Заарештуйте крота!
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05.08.2026 23:12 Відповісти

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