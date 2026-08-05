У липні в Україні загинуло найбільше цивільних з квітня 2022 року, - ООН

У липні в Україні зафіксовано найбільшу кількість загиблих цивільних із квітня 2022 року через посилення російських атак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ООН з посиланням на Управління Верховного комісара з прав людини в Україні.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Найбільші втрати серед мирних через обстріли

Водночас загальної кількості загиблих за липень в повідомленні не вказано. Зазначається, що внаслідок нічної атаки російських військ у вівторок переважно в Києві та області загинули щонайменше 17 мирних жителів, ще 44 дістали поранення.

Також читайте: Британія і Франція в ООН засудили атаки РФ на судна в Чорному морі

Удари по містах і зростання кількості жертв

Окрім Києва, під повітряними ударами та атаками безпілотників опинилися Краматорськ, Херсон і Запоріжжя. Внаслідок обстрілів загинули та були поранені десятки людей. Також зафіксовано руйнування житлових будинків, шкіл, об'єктів громадського транспорту, систем водопостачання та гуманітарних складів.

За даними моніторингової місії ООН, у першому півріччі 2026 року підтверджено загибель 1396 цивільних і поранення 7978 осіб. Це на 37 відсотків більше, ніж за аналогічний період 2025 року, і на 114 відсотків більше, ніж роком раніше. Причиною такого зростання називають посилення далекобійних атак з боку Росії.