Британія і Франція в ООН засудили атаки РФ на судна в Чорному морі

Велика Британія та Франція засудили російські атаки на цивільні судна в Чорному морі під час засідання Ради Безпеки ООН.

Про це заявила постійна представниця Великої Британії при ООН Сара Макінтош на засіданні Радбезу у понеділок, пише Цензор.НЕТ.

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Жорстка реакція союзників на дії Росії

"Росія йде до того, щоб випустити по Україні більш як 300 ракет у липні – це стане похмурим рекордом цієї війни", – сказала Макінтош.

Вона нагадала, що 19 липня три крилаті ракети влучили в судно, яке перевозило зерно з Одеси, внаслідок чого загинули десять цивільних. Також, за її словами, 24 липня нові російські атаки призвели до загибелі та поранення мирних жителів у Києві, а також пошкодили будівлю почесного консульства Латвії у Слов’янську.

Макінтош також звернула увагу на порушення російськими безпілотниками повітряного простору Румунії.

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Загроза продовольчій безпеці світу

Постійний представник Франції при ООН Жером Бонафон заявив, що атаки Росії мають серйозні наслідки для глобальної продовольчої безпеки.

За його словами, Росія цілеспрямовано атакує портову інфраструктуру Одеси, судна із зерном у Чорному морі та склад Всесвітньої продовольчої програми у Дніпрі. Це не лише призводить до жертв серед цивільних, а й створює ризики для мільйонів людей у світі, особливо в Африці та на Близькому Сході.

Також британська сторона зазначила, що економічна ситуація в Росії погіршується. Зокрема, зростають витрати на компенсації сім’ям загиблих військових, сповільнюється економіка та збільшується бюджетний дефіцит.

Франція наголосила, що й надалі підтримуватиме Україну.

Раніше в ООН повідомили, що від початку липня внаслідок російських повітряних атак в Україні загинули понад 170 цивільних, ще 1028 людей дістали поранення.

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