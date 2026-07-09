Червень 2026 року став найкривавішим для цивільних в Україні, - ООН

У червні 2026 року в Україні зафіксували найбільшу кількість жертв серед цивільного населення від початку повномасштабної війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила заступниця генсека ООН з політичних питань і миробудівництва Розмарі ДіКарло на засіданні Радбезу.

За попередніми даними, загинули щонайменше 265 людей, ще 1816 дістали поранення.

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Червень перевищив попередній антирекорд

"OHCHR повідомило, що кількість жертв серед цивільного населення в Україні у травні була вищою, ніж у будь-якому іншому місяці з початку конфлікту. Попередні дані за червень свідчать про ще вищий показник: щонайменше 265 людей загинули та 1816 отримали поранення. Ця тривожна тенденція продовжується і в липні", - зазначила ДіКарло.

За її словами, удари 2, 6 та 8 липня мають спільну ознаку. Вони спрямовані на міські центри з великою кількістю цивільних і призводять до руйнування житлових будинків.

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Загальні втрати і заклики до миру

За підтвердженими даними ООН, від початку повномасштабної війни загинули щонайменше 16 402 цивільні особи, серед них 802 дитини. Поранення отримали 48 428 людей, зокрема 2 948 дітей.

"Ці цифри враховують лише підтверджені випадки жертв. Реальні цифри, ймовірно, значно вищі", - наголосила ДіКарло.

Постійна представниця Латвії при ООН Саніта Павлюта-Десланде повідомила, що лише за перші сім днів липня загинули 93 цивільні, ще понад 500 людей були поранені. Вона підкреслила, що Україна завдає ударів по військових об’єктах РФ, тоді як Росія атакує житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

"Це акти відчаю, символ провальної війни, яка нікуди не веде", - заявила дипломатка.

Вона також наголосила на потребі України у додаткових системах протиповітряної оборони для захисту мирного населення.

ДіКарло закликала до негайного припинення вогню. За її словами, це має стати основою для справедливого і тривалого миру відповідно до міжнародного права.

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