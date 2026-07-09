Июнь 2026 года стал самым кровавым для гражданского населения в Украине, — ООН

В июне 2026 года в Украине было зафиксировано наибольшее число жертв среди гражданского населения с начала полномасштабной войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло на заседании Совбеза.

По предварительным данным, погибли не менее 265 человек, ещё 1816 получили ранения.

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Июнь превысил предыдущий антирекорд

"УВКПЧ сообщило, что число жертв среди гражданского населения в Украине в мае было выше, чем в любом другом месяце с начала конфликта. Предварительные данные за июнь свидетельствуют о еще более высоком показателе: по меньшей мере 265 человек погибли и 1816 получили ранения. Эта тревожная тенденция продолжается и в июле", — отметила ДиКарло.

По ее словам, удары 2, 6 и 8 июля имеют общую черту. Они направлены на городские центры с большим количеством гражданского населения и приводят к разрушению жилых домов.

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Общие потери и призывы к миру

По подтвержденным данным ООН, с начала полномасштабной войны погибли не менее 16 402 гражданских лица, в том числе 802 ребенка. Ранения получили 48 428 человек, в том числе 2 948 детей.

"Эти цифры учитывают только подтвержденные случаи жертв. Реальные цифры, вероятно, значительно выше", — подчеркнула ДиКарло.

Постоянная представительница Латвии при ООН Санита Павлюта-Десланде сообщила, что только за первые семь дней июля погибли 93 мирных жителя, еще более 500 человек были ранены. Она подчеркнула, что Украина наносит удары по военным объектам РФ, тогда как Россия атакует жилые дома и гражданскую инфраструктуру.

"Это акты отчаяния, символ провальной войны, которая никуда не ведет", — заявила дипломатка.

Она также подчеркнула, что Украине необходимы дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты мирного населения.

ДиКарло призвала к немедленному прекращению огня. По её словам, это должно стать основой для справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом.

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