В ООН заявили про різке зростання кількості жертв серед цивільних в Україні через атаки РФ

Від початку липня внаслідок російських повітряних атак в Україні загинули понад 170 цивільних, ще 1028 людей дістали поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі очільниці Департаменту ООН з політичних питань Кайоко Гото на засіданні Ради Безпеки, пише Укрінформ.

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Удари по містах і зростання жертв

За словами представниці ООН, під обстріли потрапляють житлові будинки, дитячі майданчики, автозаправні станції, ринки та логістичні склади. Київ залишається під постійними атаками.

У липні в столиці загинули щонайменше 56 цивільних, ще 232 людини були поранені. Також щоденні удари фіксуються у прифронтових громадах Донецької, Харківської, Сумської, Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької областей із застосуванням керованих авіабомб.

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Загалом від початку повномасштабного вторгнення підтверджено загибель щонайменше 16 141 цивільної особи, серед яких 803 дитини. Поранення отримали 48 613 людей, з них 2960 дітей. Також повідомляється про жертви серед цивільного населення на тимчасово окупованих територіях.

"Ці атаки є неприйнятними, нічим не виправданими й мають бути негайно припинені. ООН незмінно й однозначно засуджує такі напади, де б вони не відбувалися", — наголосила Кайоко Гото.

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Загроза портам і світовим цінам на зерно

Представниця ООН заявила, що нова хвиля атак Росії на чорноморські порти та торговельні судна створює серйозні ризики для глобальної продовольчої безпеки. Під ударами перебувають порти Одеси, Чорноморська, Південного, Ізмаїла та Миколаєва.

Упродовж місяця зафіксовано понад шість атак на цивільні судна, внаслідок яких загинули або були поранені 44 члени екіпажів.

За даними Конференції ООН з торгівлі та розвитку, від початку місяця світові ціни на пшеницю зросли на 20% і досягли найвищого рівня з березня 2024 року.

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Окремо висловлено занепокоєння ситуацією на Запорізькій атомній електростанції. 15 липня було зафіксовано 22-гу повну втрату зовнішнього електропостачання станції від початку війни, при цьому десять таких випадків сталися за останні три місяці.

Гото закликала сторони відновити дипломатичні зусилля та переговори для деескалації й досягнення повного припинення вогню.

Раніше в ООН заявили, що у червні кількість жертв серед цивільних в Україні стала найбільшою з квітня 2022 року.

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