Волц спростував повідомлення про нестачу боєприпасів у США
У збройних силах США заявили про відсутність дефіциту боєприпасів на тлі бойових дій проти Ірану.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю постійного представника США при ООН Майка Волца телеканалу NBC.
Запаси є і їх достатньо для операцій
Майк Волц наголосив, що американська армія має всі необхідні ресурси для ведення кампанії.
"Я хочу висловитися максимально чітко: у збройних силах США, і це я перевірив усіма можливими способами, є все для ведення цієї кампанії настільки ефективно, наскільки це взагалі можливо. І хочу сказати, що люди, які поширюють таку нісенітницю, мають сидіти у в'язниці", – заявив він.
Таким чином він прокоментував інформацію, яку NBC отримав від двох високопоставлених американських чиновників. За цими даними, військові нібито не відбивають частину ударів Ірану, щоб зберегти боєприпаси.
Пояснення щодо арсеналів і позиція Трампа
Волц також зазначив, що скорочення запасів відбулося ще за адміністрації попереднього президента Джо Байдена. За його словами, нова адміністрація отримала складну ситуацію, зокрема через події в Україні та боротьбу з хуситами, а також обмежені ресурси армії.
Він додав, що нині ухвалено рішення перебудувати збройні сили, збільшити фінансування та забезпечити їх дешевшими боєприпасами і сучасними технологіями.
В іншому інтерв’ю телеканалу Fox News Волц заявив, що президент США Дональд Трамп призупинив удари по Ірану, щоб дати можливість для переговорів.
Раніше повідомлялося, що Трамп поки відмовився від посилення конфлікту з Іраном. Серед причин називали побоювання щодо скорочення запасів ракет, зокрема для систем Patriot, а також ризик розширення конфлікту на інші країни.
До слова, Іран також припинив атаки на тлі паузи в ударах з боку США.
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