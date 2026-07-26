Волц спростував повідомлення про нестачу боєприпасів у США

У збройних силах США заявили про відсутність дефіциту боєприпасів на тлі бойових дій проти Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю постійного представника США при ООН Майка Волца телеканалу NBC.

Запаси є і їх достатньо для операцій

Майк Волц наголосив, що американська армія має всі необхідні ресурси для ведення кампанії.

"Я хочу висловитися максимально чітко: у збройних силах США, і це я перевірив усіма можливими способами, є все для ведення цієї кампанії настільки ефективно, наскільки це взагалі можливо. І хочу сказати, що люди, які поширюють таку нісенітницю, мають сидіти у в'язниці", – заявив він.

Таким чином він прокоментував інформацію, яку NBC отримав від двох високопоставлених американських чиновників. За цими даними, військові нібито не відбивають частину ударів Ірану, щоб зберегти боєприпаси.

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Пояснення щодо арсеналів і позиція Трампа

Волц також зазначив, що скорочення запасів відбулося ще за адміністрації попереднього президента Джо Байдена. За його словами, нова адміністрація отримала складну ситуацію, зокрема через події в Україні та боротьбу з хуситами, а також обмежені ресурси армії.

Він додав, що нині ухвалено рішення перебудувати збройні сили, збільшити фінансування та забезпечити їх дешевшими боєприпасами і сучасними технологіями.

В іншому інтерв’ю телеканалу Fox News Волц заявив, що президент США Дональд Трамп призупинив удари по Ірану, щоб дати можливість для переговорів.

Раніше повідомлялося, що Трамп поки відмовився від посилення конфлікту з Іраном. Серед причин називали побоювання щодо скорочення запасів ракет, зокрема для систем Patriot, а також ризик розширення конфлікту на інші країни.

До слова, Іран також припинив атаки на тлі паузи в ударах з боку США.

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