УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11570 відвідувачів онлайн
Новини Операція США проти Ірану
1 273 16

Іран припинив атаки на тлі паузи в ударах з боку США

Іран припинив атаки

Іранська армія заявила, що припинила свої удари на тлі затишшя в ударах з боку Сполучених Штатів.

Про це повідомляє The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Стратегія Ірану спрямована на дії у відповідь

"Американці припинили свої атаки протягом останніх двох ночей. Оскільки наша стратегія була повністю спрямована на дії у відповідь, ми також припинили свої операції у відповідь", – заявив речник іранських військових Амір Акрамінія.

Він додав, що "стратегія США незрозуміла навіть американському керівництву".

"Про це свідчать заяви американських посадовців, зокрема президента США, а також дії Центрального командування США", - сказав речник.

Також читайте: Трамп розмірковує над масштабним ударом по Ірану

Що передувало

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп наказав американським військовим не завдавати нових ударів по Ірану після майже двотижневої серії щоденних атак. 

Також читайте: Україна передасть партнерам інформацію про нову допомогу Росії іранському режиму, - Зеленський

Автор: 

Іран (3138) США (22329)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
припинила тому що піздарєз, і треба підрахувати втрати.
показати весь коментар
26.07.2026 14:48 Відповісти
+1
дибил! - Україна та з Київ з великих літерів це раз, а друге - твій текст лайно як і ти - і в третє - пий таблетки які тобі прописав лікар і зав'язуй ширяться у вену
показати весь коментар
26.07.2026 15:10 Відповісти
+1
Речник іранських військових Амір Акрамінія часом не родич одного нашого держдіяча?
показати весь коментар
26.07.2026 15:12 Відповісти

Завантаження...

 
 