Іран припинив атаки на тлі паузи в ударах з боку США

Іранська армія заявила, що припинила свої удари на тлі затишшя в ударах з боку Сполучених Штатів.

Про це повідомляє The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.

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Стратегія Ірану спрямована на дії у відповідь

"Американці припинили свої атаки протягом останніх двох ночей. Оскільки наша стратегія була повністю спрямована на дії у відповідь, ми також припинили свої операції у відповідь", – заявив речник іранських військових Амір Акрамінія.

Він додав, що "стратегія США незрозуміла навіть американському керівництву".

"Про це свідчать заяви американських посадовців, зокрема президента США, а також дії Центрального командування США", - сказав речник.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп наказав американським військовим не завдавати нових ударів по Ірану після майже двотижневої серії щоденних атак.

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