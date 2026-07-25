Україна передасть партнерам інформацію про нову допомогу Росії іранському режиму, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський доручить розвідці передати партнерам наявну в України інформацію про нову допомогу Росії іранському режиму.
Про це Зеленський повідомив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.
РФ проводить супутникову зйомку американських військових об’єктів
"Від початку липня ми фіксуємо активну супутникову зйомку Росією території країн Затоки й розміщених на ній американських військових об’єктів. У подальшому такі знімки опиняються в Ірану. І при цьому є чітка кореляція між російськими зйомками об’єктів та ударами іранських сил – кореляція і напередодні ударів, так і після іранських атак – для оцінки завданої шкоди", - зазначив президент.
РФ треба зупинити
За його словами, лише за 19 й 20 липня в зону інтересу російських супутників потрапили чотири авіабази: дві в Бахрейні та по одній у Йорданії і Кувейті.
"Зрозуміло, для чого. Ми всі у світі, ми маємо не заплющувати очі на дуже простий факт: зло завжди шукає, як зробити ще гірше й розповсюдитися. Росію треба зупинити. Війну треба зупинити. Тиск на агресора має спрацювати", - наголосив Зеленський.
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