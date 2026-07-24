Путін пообіцяв не постачати зброю Ірану. Він розуміє, що я не продаю зброю Україні, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час особистих перемовин із диктатором РФ Володимиром Путіним отримав гарантії відмови від продажу зброї Ірану. Своєю чергою Вашингтон не озброює Україні напряму.

Про це Трамп написав на своїй сторінці у соціальній мережі, передає Цензор.НЕТ.

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Домовленості з Сі Цзіньпіном та Путіним щодо Ірану

Описуючи свої зустрічі з очільниками Китаю та Росії, Трамп наголосив, що досяг домовленостей щодо ізоляції іранського режиму від військово-технічної допомоги:

"Президент Сі під час нашої нещодавньої зустрічі в Пекіні, Китай, сказав мені, що він за жодних обставин не надаватиме й не продаватиме зброю Ісламській Республіці Іран. З огляду на наші відносини, я вірю йому на слово, до того ж я теж роблю йому дуже великі послуги".

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За словами Трампа, російський диктатор "розуміє", що США продають зброю не Україні, а країнам НАТО (йдеться про закупівлю союзниками американських озброєнь для Києва за програмою PURL):

"Так само президент Путін, попри жахливу війну, що триває в Україні (стосунки залишаються такими ж, як і з президентом Зеленським), сказав мені, що не продаватиме зброю Ірану. Він розуміє, що я продаю зброю не Україні, а країнам НАТО. Вони платять повну ціну, і як саме ця зброя розподіляється, я не маю уявлення", — написав він.

Лідер США додав, що участь Пекіна чи Москви у військовій підтримці Тегерана категорично суперечила б їхнім власним національним інтересам, бо інакше "це було б для них дуже погано".

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Що передувало?

Нагадаємо, 23 липня державний секретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Лавров провели зустріч.

Російський міністр закликав США "не накачувати" Україну зброєю.

Водночас Рубіо заявив, що США продовжать продавати зброю Україні через механізми НАТО.

Також держсекретар США зауважив, що пропозиції росіян в Анкориджі провалилися, бо це неприйнятно для України.

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