Зеленський: Трамп почав мені довіряти і зрозумів, що війну не хоче зупиняти Путін

Президент Володимир Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп зрозумів, що саме Росія є перепоною для припинення війни.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю американській ультраправій блогерці США Лорі Лумер, яка прибула в Україну, інформує Цензор.НЕТ.

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Трамп зрозумів, що Путін не хоче миру

"Президент (Трамп, - ред.) зрозумів, хто насправді не хоче зупиняти війну. Навіть інакше. Він зрозумів, що ми хочемо зупинити Путіна, зрозумів, що ми справді хочемо миру. Бо раніше звучали голоси, що Україна не хоче зупинятися",- сказав Зеленський.

Він зазначив, що, звісно, Україна хоче перемоги.

"Але передусім ми зосереджуємося на людських життях. Якщо завтра ми зможемо зупинити війну, мати перемир’я, це краще, ніж битися 10-20 років задля перемоги і втрачати наших людей. Перемир’я є кращою альтернативою",- сказав глава держави.

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Відносини з Трампом

За словами Зеленського, ключовим у зміні тону стало те, що президент Трамп почав йому довіряти.

"Думаю, президент Трамп почав довіряти мені, і це є ключовим, якщо говорити про зміну тону",- сказав президент.

Також український лідер зазначив, що переломним моментом у їхніх відносинах із президентом США стала коротка особиста зустріч у Ватикані, яка відбулася у базиліці Святого Петра у Римі у квітні 2025 року.

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